Μια μικρή, αλλά ιδιαίτερα σημαντική, κίνηση από τον Νότη Σφακιανάκη αποκάλυψαν, το πρωί της Τετάρτης 30/9, μέσα από το «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής, ο οποίος εδώ και αρκετά χρόνια έχει επιλέξει να απέχει από τα μουσικά δρώμενα και τις δημόσιες εμφανίσεις, έδωσε ένα πρώτο «σημάδι» στους ανθρώπους που εξακολουθούν να περιμένουν την επιστροφή του.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας, η δισκογραφική εταιρεία του Νότη Σφακιανάκη αποφάσισε για πρώτη φορά να κυκλοφορήσει ορισμένες από τις δουλειές του σε βινύλιο και απευθύνθηκε στον ίδιο. Ο τραγουδιστής όχι μόνο έδωσε τη συγκατάθεσή του, αλλά δέχτηκε να υπογράψει προσωπικά και ένα αριθμό αντιτύπων, τα οποία έφτασαν μάλιστα στο πλατό του «Πρωινού».

«Για πρώτη φορά, η εταιρεία του σκέφτηκε να βγάλει κάποια βινύλια, ο Νότης είπε ναι και δέχτηκε να υπογράψει κάποια αντίτυπα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Λιάγκας, παρουσιάζοντας τη συγκεκριμένη κίνηση του καλλιτέχνη.

Πάνω στα βινύλια υπήρχε η υπογραφή του Νότη Σφακιανάκη, ενώ ο ίδιος είχε γράψει και τη χαρακτηριστική ευχή «Καλή ακρόαση», δίνοντας με αυτό τον τρόπο μια προσωπική πινελιά στα συλλεκτικά αντίτυπα.

Ο Τάσος Τεργιάκης, βλέποντας τα υπογεγραμμένα βινύλια στο πλατό, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Εμφανίζεται μουσικά έστω και με αυτό τον τρόπο».

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