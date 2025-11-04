Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί ο Νότης Σφακιανάκης και η οικογένειά του μετά τον θάνατο της Κίλι Σφακιανάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή μετά από πολλά χρόνια «μάχης» που έδινε με το parkinson.

Η Βρετανίδα σύζυγος του γνωστού τραγουδιστή άφησε την τελευταία της πνοή την Κυριακή 2/11 στο σπίτι της και τη σορό της βρήκε η κόρη της, Αφροδίτη, η οποία είναι ράκος ψυχολογικά.

Μέχρι ώρας δεν έχει γίνει γνωστό το πού και πότε θα γίνει η κηδεία της. Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν πως ενδέχεται να γίνει καύση.

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στον ALPHA, μίλησαν πρόσωπα που την γνώριζαν και την αγάπησαν, όπως η αδερφή του Νότη Σφακιανάκη, Πολυάννα.

«Ήταν ένας άγγελος επί της γης και τώρα είναι τον ουρανό με τους αγγέλους», είπε η Πολυάννα Σφακιανάκη με «σπασμένη» φωνή.

«Ο κουμπάρος μου την λάτρευε. Περάσαμε πολύ ωραία μαζί. Μας έχει συμπαρασταθεί σε πολλά πράγματα σε αυτή τη ζωή. Πάντα είχαμε επικοινωνία στο τηλέφωνο πιο πολύ γιατί εγώ είμαι στη Κω και δεν προλάβαινα να πάω να την δω και έχω τύψεις που δεν πήγα να την δω», δήλωσε η κουμπάρα της.

«Πέρσι την είδα τελευταία φορά βέβαια μιλάγαμε στο τηλέφωνο μέχρι που δεν μπορούσε να μιλήσει. Ούτε μηνύματα μπορούσε να στείλει. Αγαπούσε και σεβόταν την οικογένεια του Νότη. Δεν ξέρω πότε θα γίνει η κηδεία», είπε ο Σάκης Πιλάτος, μουσικός του Νότη Σφακιανάκη.

