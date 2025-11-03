Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η είδηση του θανάτου της Κίλι Σφακιανάκη σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια του τραγουδιστή, αλλά και όσους τη γνώρισαν και την αγάπησαν. Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 62 ετών, το βράδυ της Κυριακής 2/11, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έγιναν για να της σώσουν τη ζωή.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Κίλι Σφακιανάκη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας χωρίς σφυγμό, ενώ οι γιατροί έδωσαν σκληρή μάχη επί 40 λεπτά προσπαθώντας να την επαναφέρουν. Δυστυχώς, δεν τα κατάφεραν.

Η Κίλι Σφακιανάκη απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας, στηρίζοντας αθόρυβα το σύζυγό της, μα ουσιαστικά. Ο Νότης Σφακιανάκης, σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Γιώργο Λιάγκα για την εκπομπή «Late Night», είχε μιλήσει από καρδιάς για τη γυναίκα της ζωής του και τη σχέση τους, που άντεξε στο χρόνο και στις δυσκολίες.

Ο ίδιος έλεγε μεταξύ άλλων: «Η γυναίκα μου έπαιξε το βασικότερο και το σημαντικότερο ρόλο στη διατήρηση της οικογένειας, ήταν πολύ με τα παιδιά», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Νότης Σφακιανάκης, ενώ παραδεχόταν ότι η καθημερινότητα δεν ήταν πάντα ρόδινη.

«Πώς δεν μαλώσαμε ποτέ; Ένας άνθρωπος σαν εμένα γίνεται να μην μαλώνει; Εγώ μαλώνω και με τα ρούχα μου. Μπορεί να μαλώσουμε και για τη λεπτομέρεια. Της λέω “Ρε συ Κίλι, αυτό το ψωμί γιατί μου το πήρες; Ξέρεις ότι τρώω σικάλεως!”. Τέτοια πράγματα».

Ο Νότης Σφακιανάκης είχε μιλήσει για τις κρίσεις που πέρασε ο γάμος τους: «Είχε περάσει κρίση η σχέση μας, αλλά δεν φτάσαμε κοντά στο χωρισμό. Όταν κάνεις παρέα με κάποιους ανθρώπους μπορεί να επηρεαστείς. Μπορεί να μην γίνεται και σκοπίμως, να σου πουν κάτι για τη γυναίκα σου και αυτό να σε βλάψει. Κάποια λόγια μπορεί να σου “κλείσουν το σπίτι” αντί να σου ανοίξουν τα μάτια».

Κλείνοντας, ο Νότης Σφακιανάκης είχε τονίσει ότι, πάνω απ’ όλα, προτεραιότητά τους ήταν πάντα η οικογένεια και τα παιδιά τους: «Αν χαλάσει η σχέση, μπορεί να παρέμενα σε αυτή μόνο για τα παιδιά, για να ζουν κάτω από τις σωστές συνθήκες».

govastiletto.gr – Νότης Σφακιανάκης: Σε σοκ ο τραγουδιστής μετά το θάνατο της συζύγου του – «Δεν έχει βγάλει λέξη, παραμένει βουβός»