Νότης Σφακιανάκης: Πώς πέρασε τα γενέθλιά του ένα χρόνο μετά το θάνατο της συζύγου του;

Ο ανιψιός του, Κωνσταντίνος Σφακιανάκης, μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» για τον αγαπημένο τραγουδιστή, αποκαλύπτοντας πώς βίωσε η οικογένειά τους τη φετινή ημέρα των γενεθλίων του. Πρόκειται για μια ημερομηνία που μέχρι πρότινος ήταν συνδεδεμένη με τη χαρά και τις οικογενειακές γιορτές. Ωστόσο πλέον έχει αποκτήσει διαφορετικό και ιδιαίτερα βαρύ συναισθηματικό φορτίο, αφού πέρυσι, ακριβώς την ημέρα των γενεθλίων του, έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του.

Ο Κωνσταντίνος Σφακιανάκης περιέγραψε τα ανάμεικτα συναισθήματα που συνοδεύουν πλέον την οικογένεια κάθε φορά που πλησιάζει η συγκεκριμένη ημερομηνία. Όπως εξήγησε, τα γενέθλια του θείου του αποτελούσαν παραδοσιακά μια ημέρα χαράς για τους δικούς του ανθρώπους, αλλά και για όσους αγαπούν τον τραγουδιστή. Όμως, η απώλεια της Κίλι άλλαξε αυτή τη συνθήκη, καθώς η ίδια ημερομηνία συνδέθηκε πλέον με την πιο δύσκολη στιγμή της οικογένειας.

«Αυτή η ημερομηνία σηματοδοτεί, αν μη τι άλλο, χαρά για την οικογένειά μας. Όμως όχι μόνο για την οικογένειά μας, αλλά για πολύ κόσμο που τον αγαπά. Μέχρι και πέρσι μας έφερνε μόνο χαρά και ευτυχία. Ήταν ένα πάρτυ για εμάς κατά κάποιο τρόπο τα γενέθλια του θείου μου. Δυστυχώς όμως συμπίπτει με την ημέρα του χαμού της θείας μας, της συζύγου και της μητέρας των παιδιών του, όπου ο χαμός ο δικός της για μένα δεν ήταν απλώς μια απώλεια. Δεν ήταν απλά μια θεία. Όπως είναι αντιληπτό, μας φέρνει ανάμεικτα συναισθήματα πλέον», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ανιψιός του Νότη Σφακιανάκη αναφέρθηκε και στον ιδιαίτερο δεσμό που έχει αναπτύξει μαζί του, αποκαλύπτοντας ότι ο τραγουδιστής στάθηκε στο πλευρό του ίδιου και των αδελφών του μετά την πρόωρη απώλεια του πατέρα τους: «Έχω πει και στο παρελθόν ότι χάσαμε πολύ νωρίς τον πατέρα μας εγώ και τα αδέλφια μου και έκτοτε μέχρι και σήμερα ο θείος μου μας στέκεται σαν πατέρας. Είναι σε όλα δίπλα μας. Ως θείος μου, σαφώς επικοινωνούμε. Χαίρει άκρας υγείας».

Ο τραγουδιστής έχει επιλέξει εδώ και χρόνια να απέχει από τις δημόσιες εμφανίσεις και τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, με τον ανιψιό του να ξεκαθαρίζει ότι μόνο ο ίδιος μπορεί να ανακοινώσει τις προθέσεις του. Ωστόσο, όταν κλήθηκε να εκφράσει την προσωπική του εκτίμηση, ο Κωνσταντίνος Σφακιανάκης ήταν αρκετά σαφής, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν περιμένει να τον δει ξανά στη σκηνή. «Για την επιστροφή του, ο αρμόδιος για να το επικοινωνήσει είναι μόνο εκείνος. Αν με ρωτάτε προσωπικά τι πιστεύω… Δεν θα ξαναεπιστρέψει. Είναι κάτι όμως που το γνωρίζει μόνο ο ίδιος», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Σφακιανάκης.

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