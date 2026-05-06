Συντετριμμένος είναι ο Νότης Σφακιανάκης, καθώς καλείται να διαχειριστεί μια δεύτερη τραγική απώλεια μέσα σε μόλις έξι μήνες. Μετά τον χαμό της συζύγου του, Κίλι, έφυγε από τη ζωή και η αγαπημένη του αδελφή, Πολυάννα, η οποία έσβησε το βράδυ της Δευτέρας 4 Μαΐου. Η Πολυάννα, που έδινε γενναία μάχη με τον καρκίνο, δεν ήταν μόνο αδελφή του, αλλά και ένας από τους πιο πιστούς του συμπαραστάτες, έχοντας βγει δημόσια πολλές φορές για να τον στηρίξει.

Η κηδεία της αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαΐου στην Κω, τον τόπο καταγωγής της, όπου και ζούσε τα τελευταία χρόνια. Εκεί αναμένεται να συγκεντρωθούν συγγενείς και φίλοι για να της πουν το τελευταίο αντίο.

Ακόμα πιο τραγική την ιστορία κάνει το γεγονός πως από καρκίνο είχε πεθάνει και ο αδερφός του Νότη και της Πολυάννας. Τα χτυπήματα της μοίρας είναι πολλά για τον Νότη Σφακιανάκη ο οποίος σε διάστημα 6 μηνών θα ντυθεί πάλι στα μαύρα…

