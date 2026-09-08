Πωλητήριο στο πολυτελές καταφύγιό του στα Νότια Προάστια φαίνεται πως βάζει ο Νότης Σφακιανάκης, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Θοδωρής Ρακιτζής στο Grxpress. Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκαλεί αίσθηση, καθώς το εν λόγω ακίνητο αποτελούσε για χρόνια το προσωπικό του «οχυρό», μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα και τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Θοδωρής Ρακιτζής δήλωσε μεταξύ άλλων: «Ένας όμως ο οποίος τον θεωρώ τρομερό καλλιτέχνη είναι ο Νότης Σφακιανάκης, ο οποίος Νότης Σφακιανάκης θέλω να σας πω ότι έχει εξαφανιστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά. Είναι ένα ερωτηματικό το οποίο τώρα με την είδηση που θα σας δώσω είναι ότι το τελευταίο διάστημα συζητιέται έντονα ότι το σπίτι που έχει στη Βάρη πωλείται. Πωλείται το σπίτι στη Βάρη, για να πωλείται το σπίτι στη Βάρη που ήταν το αγαπημένο του σπίτι, εκεί που μεγάλωσαν τα παιδιά, το ησυχαστήριο του τέλος πάντων, όπου το έχει φτιάξει έτσι όπως το οραματιζόταν ο ίδιος. Για να πουλάει αυτό το σπίτι πάει να πει ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα».

«Αφού υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, γιατί δεν κάνει μία συναυλία να το λύσει; Ή υπάρχει πρόβλημα λοιπόν και πρέπει να το λύσει με αυτό τον τρόπο, ή πρέπει να κάνει μία συναυλία. Μία συναυλία που θα του φέρει πάρα πολλά λεφτά. Αν η Βίσση γέμισε το Παναθηναϊκό στάδιο δύο φορές ο Νότης θα το γεμίσει τρεις. Είναι ο μοναδικός που μπορεί να σπάσει αυτό το ρεκόρ. Γιατί πωλείται το σπίτι; Τι συμβαίνει; Γιατί δεν μαθαίνουμε τίποτα από την μεριά του Νότη Σφακιανάκη; Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μία πλήρη ησυχία και μία… κρύβεται ρε παιδί μου. Γιατί; Εμείς θέλουμε να μάθουμε με τον Νότη Σφακιανάκη τι γίνεται, αυτά που ακούμε είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά.»

Τα σενάρια

«Υπάρχουν και διάφορα σενάρια τα οποία με βγάζουν από τα ρούχα μου, ότι τον εμποδίζουν να βγαίνει να τραγουδήσει. Ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γύρω γύρω δεξιά και αριστερά. Αυτό εμένα με προβληματίζει. Δεν μπορώ να ανεχτώ αυτά που ακούω. Πρέπει κάποιος να βγει και να μιλήσει εκ μέρους του, να μας πει την αλήθεια. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην μπορεί ο Νότης Σφακιανάκης να μην υπάρχει στη νύχτα» τονίζει ο Θοδωρής Ρακιτζής.

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