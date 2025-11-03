Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Νότης Σφακιανάκης βιώνει πολύ δύσκολες στιγμές, αφού το βράδυ της Κυριακής 2/11 έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του, Κίλι Σφακιανάκη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 62χρονη έπασχε από χρόνιο πάρκινσον και το τελευταίο διάστημα η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί. Η κόρη της την βρήκε νεκρή στο σπίτι τους και αμέσως τη μετέφεραν στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου της έκαναν 40 λεπτά για την επαναφέρουν στη ζωή.

Το πρωί της Δευτέρας 3/11, η Φαίη Φώτου βρέθηκε έξω από το σπίτι της στη Βάρκιζα, αποκαλύπτοντας ότι εκεί έχουν αρχίσει να φτάνουν φίλοι και συγγενείς της άτυχης γυναίκας. Παράλληλα, αποκάλυψε και σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Νότης Σφακιανάκης μετά το θάνατο της συζύγου του. Όπως είπε, δεν έχει καταφέρει να βγάλει λέξη και το κλίμα μέσα στο σπίτι είναι πολύ βαρύ.

Η δημοσιογράφος ανέφερε: «Μαζεύονται σιγά σιγά συγγενείς, φίλοι. Ήρθε και ο γιος από την Κω. Ο Νότης Σφακιανάκης δεν έχει βγάλει λέξη, παραμένει βουβός από τότε που έμαθε ότι πέθανε η γυναίκα του. Το κλίμα είναι βαρύ».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας μίλησε για το γεγονός ότι ο Νότης Σφακιανάκης έχει απομακρυνθεί τα τελευταία χρόνια από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ τόνισε παράλληλα ότι η οικογένεια πολύ πιθανόν θα ζητήσει οι δημοσιογράφοι να μη καλύψουν την κηδεία της γυναίκας του.

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Ζούσε σαν φαντομάς ο Νότης Σφακιανάκης. Δεν ήθελε να δείχνει την εικόνα του. Είχε γίνει λίγο μύθος, ήταν σαν φάντασμα. Φαντάζομαι ότι τώρα που θα γίνει η κηδεία, θα ζητήσουν να μην πάνε τα κανάλια να την καλύψουν -και εννοείται εμείς θα το σεβαστούμε- γιατί θα θέλει ο Σφακιανάκης να το συνεχίσει όλο αυτό (να αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας)».

Κλείνοντας, η δημοσιογράφος αποκάλυψε το λόγο που ο Νότης Σφακιανάκης δεν βρέθηκε στο νοσοκομείο το βράδυ της Κυριακής: «Ο Νότης Σφακιανάκης όλο αυτό το διάστημα απέφευγε να βρίσκεται σε χώρους με γιατρούς, νοσοκομεία, για αυτό δεν πήγε με την κόρη του στο Ασκληπιείο Βούλας χτες το βράδυ»

govastiletto.gr – Νότης Σφακιανάκης: Η αποκάλυψη για την υγεία της συζύγου του – «Ελπίζουμε για το καλύτερο»