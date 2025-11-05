Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο πρώην μπασίστας του Νότη Σφακιανάκη, Σάκης Πιλάτος μίλησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, με αφορμή το θάνατο της γυναίκας του, Κίλι Σφακιανάκη. Ο ίδιος μίλησε για τη γνωριμία τους στην Κω, το χαρακτήρα της, αλλά και για την επιδείνωση της υγείας το τελευταίο διάστημα.

Αρχικά, ο Σάκης Πιλάτος ανέφερε: «Την Κίλι την ξέρω από 18 χρονών που ήρθε και δούλευε σαν ξεναγός στην Κω. Εγώ έμενα σπίτι τους, έμεναν σπίτι μου, δηλαδή ήμασταν πολύ δεμένοι. Πάρα πολύ δεμένοι. Ήταν μια κοπέλα η οποία ήταν πάντα με το χαμόγελο στα χείλη».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Όποιος έφευγε από εδώ, από την Κω, που είχε πρόβλημα υγείας και αυτά, την έπαιρνα τηλέφωνο, λέω “Κίλι, σε παρακαλώ, έρχεται ο τάδε, έχει πρόβλημα”. Έτρεχε και τον βοηθούσε και οικονομικά και τον έτρεχε στους γιατρούς και βοηθούσε. Δεν καλούσαν άνθρωπο σαν κι αυτήν, άγγελος επί γης, δηλαδή δεν υπάρχει άλλη λέξη. Τι να πω… Ταπεινός άνθρωπος, ευγενικός άνθρωπος. Η οικογένειά της εξαιρετικοί άνθρωποι. Είχε έναν αδερφό εξαιρετικό παιδί».

Ο μουσικός κατέληξε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1: «Είχα την τύχη, πήγα στην Αγγλία, με φιλοξένησαν και σπίτι τους. Εξαιρετική οικογένεια. Από τη μέρα που αρρώστησε, κάθε μέρα ήμασταν εκεί. Μιλούσαμε στο κινητό μέχρι πριν έξι – επτά μήνες, μιλούσαμε. Μετά δεν καταλάβαινα τι έλεγε, μετά έστελνε μηνύματα, μετά δεν μπορούσε ούτε μηνύματα να στείλει και είχε επικοινωνία μόνο με τον γιο. Είχε ραγδαία εξέλιξη, παιδί μου. Ραγδαία… Ραγδαία. Ο Νότης τώρα είναι, έχει απομονωθεί, έχει κλειστεί στον εαυτό του. Δεν θέλει βοήθεια, δεν θέλει να μιλήσει με έναν φίλο του. Τα κρατάει μέσα του, θα σκάσει και αυτός κάποια στιγμή. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος».

