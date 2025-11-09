Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Σε στενό οικογενειακό κύκλο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στη Ριτσώνα η τελετή αποχαιρετισμού της Κίλι Σφακιανάκη, συζύγου του Νότη Σφακιανάκη, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 2 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή, σε ηλικία 59 ετών.

Η οικογένειά της ταξίδεψε από την Αγγλία για να τιμήσει τη μνήμη της, ενώ ο Νότης Σφακιανάκης απουσίαζε από την τελετή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ελένης Μουστάκη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», ο δημοφιλής τραγουδιστής αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τη μέση του, γεγονός που τον εμπόδισε να παραστεί.

Κατά την τελετή αποτέφρωσης, προβλήθηκαν οικογενειακές φωτογραφίες και ακούστηκαν τραγούδια στο πιάνο, όπως είχε ζητήσει η Κίλι Σφακιανάκη στις τελευταίες της επιθυμίες, αφήνοντας μια ζεστή και συγκινητική ανάμνηση για όσους την αγαπούσαν.

