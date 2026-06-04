Ένα ακόμη βαρύ πλήγμα δέχτηκε ο Νότης Σφακιανάκης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει την πλήρη αποχή από τη δημοσιότητα. Ο γνωστός καλλιτέχνης θρηνεί την απώλεια του Θάνου Καραγρηγόρη, ενός ανθρώπου που υπήρξε στενός του συνεργάτης αλλά και πολύτιμος προσωπικός του φίλος. Ο κορυφαίος πρώην μάνατζερ της Universal Music Greece και εμβληματική φιγούρα της ελληνικής δισκογραφίας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, μετά από μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Η είδηση σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθώς υπήρξε ένας άνθρωπος που άφησε το δικό του ισχυρό αποτύπωμα στη μουσική βιομηχανία της χώρας. Με πορεία που ξεπέρασε τις τέσσερις δεκαετίες, υπηρέτησε τη δισκογραφία από καίριες θέσεις σε μεγάλες εταιρείες όπως η Sony, η Minos EMI, η Panic Records και η Universal, όπου διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάδειξη πολλών σημαντικών καλλιτεχνών. Ξεχώριζε για τη διορατικότητα και το ένστικτό του, καθώς συχνά αναγνώριζε το ταλέντο πριν αυτό γίνει ευρύτερα γνωστό στο κοινό.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες με τους οποίους συνδέθηκε στενά ήταν και ο Νότης Σφακιανάκης. Ο Θάνος Καραγρηγόρης πίστεψε από νωρίς στις δυνατότητές του και στάθηκε δίπλα του σε σημαντικές στιγμές της πορείας του. Η σχέση τους ξεπέρασε τα στενά όρια μιας επαγγελματικής συνεργασίας και εξελίχθηκε σε μια δυνατή φιλία.

Παρά την πολυετή αποχή του τραγουδιστή από τη δημόσια ζωή, οι δύο άνδρες δεν έχασαν ποτέ την επαφή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες της Espresso, συζητούσαν συχνά για τη μουσική, τους ανθρώπους του χώρου και το μέλλον του ελληνικού τραγουδιού, ενώ ο Θάνος Καραγρηγόρης φέρεται να ήταν από εκείνους που επιθυμούσαν να δουν τον Νότη Σφακιανάκη να επιστρέφει ξανά στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία που θα έγραφε ιστορία.

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