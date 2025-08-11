Τις διακοπές του στη Μύκονο απολαμβάνει ο Novak Djokovic αυτό το διάστημα μαζί με τη σύζυγό του, Yelena. Η κάμερα του Mykonos Live TV τους απαθανάτισε στην παραλία του διάσημου Nammos στην Ψαρρού να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται μέσα στην θάλασσα αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Ο Σέρβος θρύλος του τένις και η σύντροφος της ζωής του παντρεύτηκαν το 2014 στο Μαυροβούνιο και είναι μαζί από τότε που ήταν μαθητές στο γυμνάσιο.

Η 39χρομη Yelena, η οποία μιλάει 17 γλώσσες και διευθύνει εστιατόριο στο Βελιγράδι όπου τρέφονται δωρεάν άστεγοι και άποροι, είναι μονίμως παρούσα στους αγώνες του «Νόλε» και είναι το στήριγμά του στα εύκολα και στα δύσκολα!