Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, ο Novak Djokovic αγωνίστηκε για πρώτη μπροστά στο ελληνικό κοινό και επικράτησε του αντιπάλου του, Alejandro Tabilo.

Ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας νίκησε τον Alejandro Tabilo με 7-6(3), 6-1 στο ΟΑΚΑ Telekom Center, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Hellenic Championship ATP 250 Athens της Αθήνας.

It’s Novak time ⏰ The 24-time Grand Slam champion faces off against Alejandro Tabilo at the #HellenicChampionship 🍿 pic.twitter.com/MQAI5T4zaQ — Tennis TV (@TennisTV) November 4, 2025

Ο 38χρονος Σέρβος πρόσθεσε και την Αθήνα στις πόλεις που έχει αγωνιστεί, γνωρίζοντας την αποθέωση από περίπου 10.000 φίλους του τένις που βρέθηκαν στο Telekom Center Athens και τον αποθέωναν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Το 1ο σετ ήταν πολύ κλειστό, αλλά ο Nole έλυσε το “γόρδιο δεσμό” στο tie-break, όπου ήταν καλύτερος και επιβλήθηκε με 7-3.

Στο 2ο σετ ο κάτοχος 24 Grand Slams τίτλων “έσπασε” 2 συνεχόμενες φορές το σερβίς του Χιλιανού και έφτασε άνετα στο 6-1, ολοκληρώνοντας τον θρίαμβό του σε 1 ώρα και 40 λεπτά.

Aξίζει να σημειωθεί πως αυτή ήταν η 1η νίκη του Djokovic επί του Tabilo, από τον οποίο είχε ηττηθεί στις 2 πρώτες συναντήσεις τους.

Τον αγώνα παρακολούθησε πλήθος κόσμου και πολλοί επώνυμοι από διάφορους χώρους. Εκεί βρέθηκε και ο διάσημος Έλληνας τενίστας, Στέφανος Τσιτσιπάς με την 17χρονη αδελφή του, Ελισάβετ. Μαζί τους ήταν και ο Ολυμπιονίκης Εμμανουήλ Καραλής.

Alejandro Tabilo-Novak Djokovic

Από τον αγώνα του Novak Djokovic δεν θα μπορούσε να λείπει και η σύζυγός του, Jelena Pack.

Να θυμίσουμε ότι ο Novak Djokovic και η Jelena Pack είναι παντρεμένοι από το 2014 και έχουν δύο παιδιά, τον 11χρονο γιο Stefan και την 7χρονη κόρη Tara.

Jelena Pack Djokovic

Όλοι οι επώνυμοι που έδωσαν το παρών στον αγώνα του Djokovic:

Ελισάβετ Τσιτσιπά-Στέφανος Τσιτσιπάς

Εμμανουήλ Καραλής-Ελισάβετ Τσιτσιπά-Στέφανος Τσιτσιπάς

Ευαγγελία Τσιορλίδα

Ευαγγελία Τσιορλίδα-Μάνος Βουράκης-Γιώργος Καράβας

Αντελίνα Βαρθακούρη – Χάρης Βαρθακούρης

Κώστας Αντετοκούνμπο-Ντέμη Φιλιππάκου

Nikola Milutinov με την σύντροφό του

Moustapha Fall

Γιώργος Λιάγκας

Την Πέμπτη θα επιστρέψει στο Telekom Center Athens o Nole, για τα προημιτελικά του Hellenic Championship, όπου θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Eliot Spizzirri και Nuno Borges.

Αξίζει να αναφέρουμε πως μετά το τέλος του ματς «λύγισε» ο Novak Djokovic, όταν προβλήθηκε ένα μίνι βίντεο στη μνήμη του τενιστικού πατέρα του, Νίκι Πίλιτς, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Σε άλλο σημείο, είπε κάποιες λέξεις στα ελληνικά. «Καλησπέρα Ελλάδα, σ’ αγαπώ. Τι κάνεις;» και τόνισε με χιούμορ ότι δουλεύει ακόμα στο να βελτιώσει τα ελληνικά του.

Το βίντεο προβλήθηκε στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

