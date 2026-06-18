Ο Νόβακ Τζόκοβιτς διανύει πλέον τα τελευταία χρόνια της σπουδαίας πορείας του στο τένις κι έχει επιλέξει να ζει στην Αθήνα.

Πριν λίγες ώρες στα social media κυκλοφόρησε η συνάντηση που είχε ο Σέρβος πρωταθλητής με την Βουλγάρα νικήτρια της Eurovision, Dara σε πολυτελές ξενοδοχείο των νοτίων προαστίων στην Αθήνα.

Ο Τζόκοβιτς δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και χόρεψε μαζί με τη Dara χόρεψαν το «Bangaranga» έχοντας στο πλευρό του και την κόρη του, Τάρα.

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η Dara μέσω βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, συνοδεύοντάς το με το μήνυμα:

«Ο κόσμος είναι πραγματικά μικρός! Όταν η μοίρα σού δείχνει τον δρόμο, την ακολουθείς… και χορεύεις Bangaranga. Χθες, ενώ βρισκόμουν για δείπνο, συνάντησα τυχαία τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ήταν μια αναπάντεχη συνάντηση, αλλά ένιωσα σαν να ήταν προορισμένο να συμβεί».

Να θυμίσουμε η Dara ταξίδεψε στην Ελλάδα με αφορμή την χθεσινή της εμφάνιση στα φετινά βραβεία MAD.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DARA (@darnadude)

Η Dara (Darina Yotova) είναι Βουλγάρα ποπ τραγουδίστρια που έγινε γνωστή στη χώρα της μέσα από τηλεοπτικά talent shows.

Το 2026 εκπροσώπησε τη χώρα της στη Eurovision με το τραγούδι «Bangaranga» και κατέκτησε την πρώτη θέση, χαρίζοντας στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στον διαγωνισμό.

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