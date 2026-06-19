Ο Σέρβος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς που έχει εγκατασταθεί μόνιμα στη χώρα μας εδώ και έναν χρόνο περίπου, έχοντας το σπίτι του στα νότια προάστια, ετοίμασε μια ιδιαίτερη έκπληξη στην εορτάζουσα σύζυγο του Γέλενα, η οποία είχε τα γενέθλιά της.

Με φόντο τη θάλασσα στην αθηναϊκή ριβιέρα, ο ουρανός γέμισε με τις ευχές του ιδίου, της κόρης τους Τάρα και του γιου τους Στέφαν που είπαν στην Γέλενα: «Χρόνια πολλά! Σε ευχαριστούμε που είσαι το σπιτικό μας!».

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Θυμίζουμε πως πρόσφατα στα social media κυκλοφόρησε η συνάντηση που είχε ο Σέρβος πρωταθλητής με την Βουλγάρα νικήτρια της Eurovision, Dara σε πολυτελές ξενοδοχείο των νοτίων προαστίων στην Αθήνα.

Ο Τζόκοβιτς δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και χόρεψε μαζί με τη Dara χόρεψαν το «Bangaranga» έχοντας στο πλευρό του και την κόρη του, Τάρα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DARA (@darnadude)

govastiletto.gr – Γιάννης Αντετοκούνμπο: Με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Στάδιο Ειρήνης