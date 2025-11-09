Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε τον τίτλο στο πρώτο Hellenic Championship της Αθήνας, επικρατώντας του Λορέντζο Μουζέτι με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 7-5) σε έναν συναρπαστικό τελικό που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών για σχεδόν τρεις ώρες.

Μετά από ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, συνεχόμενα μπρέικ και διαρκείς ανατροπές, ο Σέρβος θρύλος του τένις κατάφερε να λυγίσει τον εξαιρετικό Ιταλό αντίπαλό του και να σηκώσει το τρόπαιο του 250αριού τουρνουά, σε ένα δραματικό φινάλε που ξεσήκωσε το κοινό στο κατάμεστο Telecom Center.

Στις κερκίδες, οι φίλοι του τένις απόλαυσαν ένα ματς υψηλού επιπέδου, ενώ δεν έλειψαν και οι επώνυμες παρουσίες. Ανάμεσά τους ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος, παρά τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός διοργάνωσης, θέλησε να παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό.

Παρόντες επίσης ήταν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η Τατιάνα Μπλάτνικ, η Μαριέττα Χρουσαλά με τον Λέοντα Πατίτσα, η Jelena Pack (σύζυγος του Djokovic), ο Γιώργος Καραγκούνης με την κόρη του Ξένια, καθώς και πολλές ακόμη προσωπικότητες.

Πηγή φωτογραφιών: NDP Photo Agency

