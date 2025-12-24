Μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης “ζωντάνεψε” ξανά στο MEGA, 20 χρόνια μετά. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και η Σμαράγδα Καρύδη χάρισαν απλόχερο γέλιο στο επετειακό reunion του “Παρά Πέντε”, αναπαριστώντας τη θρυλική σκηνή με τις πλαστές ταυτότητες και την επική ατάκα για την… “Γκουνάντα”.

Αναλυτικότερα η πεντάδα του «Παρά Πέντε» εμφανίστηκε το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου στο reunion της σειράς και έπαιξε ξανά τη σκηνή στο αστυνομικό τμήμα, όταν είχαν συλληφθεί με την «Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου» να δίνει στον αστυνομικό πλαστές ταυτότητες, οι οποίες είχαν ξένα ονόματα. Χαρακτηριστικό είναι αυτό της «Ζουμπουλίας» ως «Γκουνάντα Ογκουνκόγια».

Οι ηθοποιοί στην προσπάθειά τους να αναβιώσουν τη συγκεκριμένη σκηνή, δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τον ενθουσιασμό τους και έτσι δεν ήταν λίγες οι φορές, που ξέσπασαν σε γέλια, ειδικότερα όταν η «Ντάλια» παρουσιάστηκε ως Ελληνοαμερικανίδα με το όνομα «Μαίρη Σου Φιτζπάτρικ».

Δείτε το βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Στο Παρά Πέντε / 20 χρόνια μετά (@stopara5_20xronia)

Τα σχόλια στο X (πρώην Twitter) αποτυπώνουν τον ενθουσιασμό του κόσμου, που μετά από 20 χρόνια η ομάδα του «Παρά Πέντε» έπαιξε ξανά τη συγκεκριμένη σκηνή, ενώ πολλοί στάθηκαν στη θρυλική ατάκα «ποιά είσαι στα αλήθεια Γκουνάντα;». Κάποιος άλλος έγραψε «ολοκληρωθήκαμε ως άνθρωποι».

Το Παρά Πέντε, όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν σαρωτικό στην τηλεθέαση, σημειώνοντας πάρα πολύ υψηλά ποσοστά. Στο δυναμικό κοινό, μάλιστα, βρισκόταν σε όλη τη διάρκεια πάνω από το 40%, σκαρφαλώνοντας μέχρι το 52% στο τέταρτο 23:15 – 23:30.

Τα σχόλια στο X

govastiletto.gr -Ελισάβετ Κωνσταντινίδου: Αποκαλύπτει για το reunion του «Παρά Πέντε»