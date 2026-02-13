Η Ντάσα Ζούκοβα έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο περιοδικό Cultured και μίλησε για πρώτη φορά για τον Ελληνικής καταγωγής σύζυγό της, Σταύρο Νιάρχο.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Οκτώβριο του 2019 με πολιτική τελετή, μόλις δύο χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Ρώσο μεγιστάνα, Ρομάν Αμπράμοβιτς, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά.

Όπως αναφέρει και το εκτενές άρθρο του περιοδικού Cultured, η Ντάσα Ζούκοβα ζει στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά της, ενώ ταξιδεύουν πολύ συχνά όλοι μαζί στο Σεν Μόριτζ και τα καλοκαίρια κάνουν διακοπές στη Μεσόγειο με τη θαλαμηγό του, επίσης δισεκατομμυριούχου, φίλου τους, Ντέιβιντ Γκέφεν.

Αφορμή για τη συνέντευξη της Ντάσα Ζούκοβα στάθηκε η νέα της ενασχόληση με το real estate, παρά το γεγονός ότι είναι μια αφοσιωμένη μητέρα πέντε παιδιών.

Στη σπάνια αναφορά στο σύζυγό της, Σταύρο Νιάρχο, η Ντάσα Ζούκοβα σημείωσε: «Σκεφτόμουν επίσης την ερώτηση που μου έκανες για τον Σταύρο κατά τη διάρκεια της συνέντευξής μας, και δεδομένου ότι δεν έχω μιλήσει ποτέ δημόσια για αυτόν, ήθελα να αναφερθώ λίγο περισσότερο στο θέμα.

Ο Σταύρος και εγώ μοιραζόμαστε την αγάπη για την αρχιτεκτονική, την τέχνη, το σχεδιασμό, τον κινηματογράφο και άλλες τέχνες, και αυτό φυσικά βρίσκει την έκφρασή του στη δουλειά μου. Περνάμε μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου μας με αυτά τα ενδιαφέροντα – βλέποντας τέχνη, εξερευνώντας την αρχιτεκτονική, παρακολουθώντας ταινίες, οπότε συχνά ανακαλύπτω νέες ιδέες και υλικά μέσα από τα πράγματα που βιώνουμε μαζί. Δεν έχω ιδέα γιατί αυτή η ερώτηση μου έμεινε στο μυαλό».

