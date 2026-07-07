Ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο μικρότερος αδελφός του Γιάννη, ζει τα τελευταία έξι χρόνια την απόλυτη ευτυχία στην προσωπική ζωή του στο πλευρό της Ντέμης Φιλιππάκου.

Η σύζυγος του Κώστα Αντετοκούνμπο κρατά χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τα κοσμικά καλέσματα, τις πολλές αναρτήσεις στα social media και τις εξόδους σε πολυσύχναστα μέρη.

Ποια είναι η Ντέμη Φιλιππάκου

Η Ντέμη Φιλιππάκου είναι απόφοιτη Φυσικοθεραπείας, ωστόσο δεν πρόλαβε ποτέ να ασκήσει το επάγγελμά της, καθώς η ζωή, της επεφύλασσε ευχάριστες εκπλήξεις.

Σήμερα έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην οικογένειά της και στην ανατροφή του παιδιού τους.

Μαζί με τον Κώστα Αντετοκούνμπο έχουν αποκτήσει μια κόρη, τη Βελένα (Βερονίκη-Ελένη), η οποία γεννήθηκε το 2024 και βαφτίστηκε το 2025 με νονό τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ τον Απρίλιο του 2026 έγινε γνωστό ότι περιμένουν το δεύτερο παιδί τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kostas Antetokounmpo (@kostas__ante37)

Η γνωριμία με τον Κώστα Αντετοκούνμπο

Σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει, η Ντέμη Φιλιππάκου εξήγησε γιατί δεν επιλέγει να είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media. Τα αρνητικά σχόλια είναι κάτι που, όπως παραδέχεται, την επηρεάζουν συναισθηματικά, γι’ αυτό και προτιμά να μοιράζεται μόνο όσα η ίδια επιθυμεί και μόνο όταν εκείνη το αποφασίζει. Επίσης αποκάλυψε πώς γνωρίστηκε με τον Κώστα Αντετοκούνμπο.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, γνώρισε τον Κώστα όταν ήταν ακόμη μαθήτρια της Γ’ Γυμνασίου. Ο αδελφός της ήταν τότε συμπαίκτης με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο και κάποια στιγμή είχε καλέσει όλη την παρέα στο εξοχικό της οικογένειάς τους. Εκεί βρέθηκαν για πρώτη φορά στον ίδιο χώρο. Μεταξύ τους υπήρξαν οι πρώτες παιδικές συμπάθειες και πειράγματα, ενώ, όπως θυμάται χαμογελώντας, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο την παρότρυνε να πάει να μιλήσει στον Κώστα. Οι δρόμοι τους χώρισαν όταν η οικογένεια Αντετοκούνμπο μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως οι δυο τους συνέχισαν να διατηρούν μια χαλαρή επικοινωνία.

Χρόνια αργότερα, μια ευχή για τα γενέθλιά του στάθηκε η αφορμή για να ξανασυναντηθούν και να ξεκινήσει η σχέση τους, η οποία σήμερα μετρά έξι χρόνια.

Η καραντίνα που άλλαξε τη ζωή της

Κι ενώ ολοκλήρωνε την πτυχιακή της εργασία στη Φυσικοθεραπεία, ταξίδεψε στην Αμερική για να επισκεφθεί τον Κώστα. Λίγες μόλις ημέρες αργότερα ξέσπασε η πανδημία και έκλεισαν τα σύνορα, με αποτέλεσμα να παραμείνει εκεί για περίπου τρεις μήνες. Όπως έχει εξομολογηθεί, στην αρχή ένιωθε αμηχανία επειδή θα έμενε στο σπίτι της οικογένειας Αντετοκούνμπο. Η αγωνία της όμως κράτησε ελάχιστα, αφού όλοι την υποδέχθηκαν με ιδιαίτερη ζεστασιά. Εκεί γνώρισε για πρώτη φορά τη μητέρα του Κώστα, με την οποία ανέπτυξε από την πρώτη στιγμή μια πολύ όμορφη σχέση.

Μαγείρεψαν μαζί, συνεργάστηκαν στις καθημερινές δουλειές του σπιτιού και, όπως λέει η ίδια, σήμερα έχουν δημιουργήσει έναν πολύ δυνατό δεσμό.

Η ζωή στη Θεσσαλονίκη

Ζει κυρίως στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του Κώστα Αντετοκούνμπο τον κρατούν μεγάλο μέρος του χρόνου μακριά από το σπίτι. Η μέρα της είναι αφιερωμένη στην οικογένεια. Παραδέχεται ότι έκανε σημαντικές προσωπικές θυσίες, αφού δεν κατάφερε ποτέ να εργαστεί ως φυσικοθεραπεύτρια.

Η οικογένεια έχει επιλέξει να μην έχει μόνιμη βοήθεια στο σπίτι, καθώς επιθυμία και των δύο είναι να μεγαλώνουν οι ίδιοι την κόρη τους.

Παρά τις δυσκολίες που βίωσε τα πρώτα χρόνια της σχέσης τους, με τα συνεχόμενα ταξίδια και τις μεγάλες περιόδους μοναξιάς, η ίδια ξεκαθαρίζει πως δεν μετάνιωσε ποτέ για την απόφαση να ακολουθήσει τον Κώστα Αντετοκούνμπο.

Όπως και ο αδελφός του, Γιάννης, έτσι και ο Κώστας είναι ένας εξαιρετικά τρυφερός και αφοσιωμένος πατέρας, καθώς αυτό έμαθαν από τον δικό τους πατέρα, τον οποίο λάτρευαν. Άλλωστε η φράση που αναγράφεται στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, «I’m my father’s legacy», δεν είναι τυχαία.

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