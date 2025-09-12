Ο Ντέμης Νικολαΐδης σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο της συντρόφου του, Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, εμφανίστηκε σε γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό.

Διαβάστε περισσότερα στo govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ντέμης Νικολαΐδης