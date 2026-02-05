Το οικόπεδο του Ντέμη Νικολαΐδη στην Αλεξανδρούπολη που είχε βγει σε πλειστηριασμό, τέθηκε σε αναστολή σύμφωνα με το Πρωινό του ΑΝΤ1. Στην εκπομπή μίλησε ο Στέργιος Σαμαρτζής, αρχισυντάκτης της Espresso και μετέφερε όλες τις πληροφορίες.

Όλες οι πληροφορίες για το οικόπεδο του Ντέμη Νικολαΐδη

«Πριν από λίγες ώρες τέθηκε σε αναστολή ο πλειστηριασμός. Είναι ένα φιλέτο, όπως είπες και εσύ Γιώργο. Είναι περιζήτητο και πολυπόθητο και πολλοί έχουν απογοητευτεί. Ο πλειστηριασμός είχε προγραμματιστεί για τις 11 Μαρτίου και η τιμή εκκίνησης ήταν 400.000 ευρώ.

Η αναστολή είναι προσωρινή. Η υπήρξε ρύθμιση του Ντέμη με την εταιρεία που χρωστούσε τα χρήματα, ή εξόφλησε το πόσο ή υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τη διεξαγωγή. Ο Ντέμης Νικολαΐδης αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα καθώς είχε κάνει κάποια ανοίγματα και είχε δανειστεί τόσο ο ίδιος όσο και η Δέσποινα Βανδή υπέρογκα ποσά από τις τράπεζες», μετέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

