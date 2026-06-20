Μια χαλαρή, πρωινή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας επεφύλασσε μια σπάνια εμφάνιση για τον Ντέμη Νικολαΐδη, ο οποίος απαθανατίστηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου, να απολαμβάνει τον καλοκαιρινό ήλιο στην καρδιά της πόλης.

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και εμβληματικός αρχηγός της ΑΕΚ, που επιλέγει πλέον πολύ προσεκτικά τις δημόσιες εξόδους του, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έκανε αισθητή την παρουσία του στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας.

Πιστός στο minimal και διαχρονικό στυλ του, επέλεξε ένα total black look. Φόρεσε ένα μαύρο T-shirt και σκούρο παντελόνι.

Παρά τη ζεστή καλοκαιρινή ημέρα, ο Ντέμης Νικολαΐδης έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετος και χαλαρός.

Τα τελευταία χρόνια, ο Ντέμης Νικολαΐδης έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα των media. Οι δημόσιες εμφανίσεις του αποτελούν πλέον σπάνιο γεγονός, αφού ο ίδιος επικεντρώνεται στις επαγγελματικές του δραστηριότητες γύρω από το ποδόσφαιρο, αλλά και στην ποιοτική καθημερινότητα με τους δικούς του ανθρώπους.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Ντέμης Νικολαΐδης: Σε αναστολή ο πλειστηριασμός του οικοπέδου-φιλέτου στην Αλεξανδρούπολη