Την Αμοργό επέλεξε για τις φετινές καλοκαιρινές του διακοπές ο Ντέμης Νικολαΐδης, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης στο κυκλαδίτικο νησί.

Κατά την παραμονή του εκεί, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ έδωσε το «παρών» στη συναυλία του Παύλου Παυλίδη, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 1ης Αυγούστου στο πλαίσιο του Rudu Fest Amorgos 2026.

Ο Ντέμης Νικολαΐδης μοιράστηκε μάλιστα ένα στιγμιότυπο από τη μουσική βραδιά στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, κάνοντας αναφορά στον δημοφιλή καλλιτέχνη και συνοδεύοντας την ανάρτησή του με τρία emoji χειροκροτήματος.

Με αυτόν τον τρόπο, έδωσε στους διαδικτυακούς του φίλους μια μικρή γεύση από τις καλοκαιρινές του διακοπές και την ατμόσφαιρα της συναυλίας που παρακολούθησε στην Αμοργό.

Govastiletto.gr – Ντέμης Νικολαΐδης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση του πρώην ποδοσφαιριστή στο κέντρο της Αθήνας