Ο πλειστηριασμός του ακινήτου αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα. Ο Ντέμης Νικολαΐδης το είχε αγοράσει το 2002, όταν ήταν μαζί με την Δέσποινα Βανδή και ήθελε να κάνει μια επένδυση, στον τόπο καταγωγής του. Πρόκειται για μια αγορά του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, στη Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης. Μια έκταση πολύ κοντά στη θάλασσα, η οποία αναμένεται σύντομα να περάσει στα χέρια νέου ιδιοκτήτη.

Ο πλειστηριασμός θα γίνει με τιμή εκκίνησης τα 458.000 ευρώ. Ο Ντέμης Νικολαΐδης παρακολουθεί τις εξελίξεις, χωρίς για την ώρα να έχει τοποθετηθεί. Ο Στέργιος Σαμαρτζής μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το Σαββατοκύριακο» στο Open, αποκαλύπτοντας κάποιες πληροφορίες από το δικό του ρεπορτάζ για το ακίνητο.

«Είναι ένα ακίνητο – φιλέτο, γιατί βρίσκεται στη Νέα Χιλή Αλεξανδρούπολης, από την περιοχή δηλαδή που κατάγεται ο ποδοσφαιριστής. Είναι γνωστό πως τα τελευταία χρόνια, όταν ήταν ακόμα ζευγάρι με τη Δέσποινα Βανδή, αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Μάλιστα, είχαν πάρει και δάνεια από τις τράπεζες» ανέφερε ο δημοσιογράφος.

«Το ακίνητο είναι τεράστιο, είναι πάνω από 20.000 τετραγωνικά μέτρα, βρίσκεται 1,5 χλμ. μακριά από τη θάλασσα και είναι δίπλα στην εθνική οδό» πρόσθεσε σε άλλο σημείο.

Αγοράστηκε το 2002 από τον Ντέμη Νικολαΐδη, και μάλιστα τότε μέσα στο οικόπεδο υπήρχε και μια διώροφη μεζονέτα 150 τετραγωνικών μέτρων. «Ωστόσο, το 2013, για άγνωστους λόγους, η μεζονέτα κατεδαφίστηκε», δήλωσε ο Στέργιος Σαμαρτζής στην πρωινή εκπομπή του Open.

