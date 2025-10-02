Η Ντέπυ Γκολεμά παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα και σχολίασε χωρίς περιστροφές τα τηλεοπτικά πρόσωπα που πρωταγωνιστούν φέτος.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Η Ντέπυ Γκολεμά παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα και σχολίασε χωρίς περιστροφές τα τηλεοπτικά πρόσωπα που πρωταγωνιστούν φέτος.
Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.