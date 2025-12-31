Ντέπυ Γκολεμά για τις Ελληνίδες παρουσιάστριες: «Βλέπεις όλες τις κυρίες το πρωί λες και θα πάνε στο γκαλά του Μονακό»

H Ντέπυ Γκολεμά έκανε μια ανασκόπηση της φετινής τηλεοπτικής χρονιάς μιλώντας στο «Πρωινό», ξεχώρισε τα προγράμματα που της άρεσαν και τα κακώς κείμενα, ενώ απάντησε στις φήμες που θέλουν τον Γιώργο Λιάγκα να αντικαθίσταται από την Κατερίνα Καραβάτου.

Αρχικά, η Ντέπυ Γκολεμά σχολίασε: «Σταθερά πήγε το Happy Day και η εκπομπή του Mega που παρουσιάζει ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος με την Ανθή Βούλγαρη. Μέχρι εκεί».

Η ίδια τόνισε ότι πολλές φορές η εξωτερική εμφάνιση υπερισχύει της πληροφορίας: «Όλες αυτές οι κυρίες της τηλεόρασης νομίζεις ότι θα πάνε στο γκαλά του Μονακό και τις βλέπεις τόσο καλοντυμένες, βαμμένες, τόσο υπερβολικά όλα αυτά. Και τελικά η πληροφόρηση που παίρνεις είναι κατώτερη από αυτό που περιμένεις. Κοιτάνε την εξωτερική εμφάνιση, το πώς θα βγούνε. Η Κατερίνα Καινούργιου έλεγε ότι φοράει τα διαμάντια της γιατί δούλεψε και τα αγόρασε. Εντάξει, δεν είπε κανείς κάτι άλλο, όμως τηλεόραση κάνει. Να έρθουν πιο κοντά στην πραγματικότητα».

Η Ντέπυ Γκολεμά δεν δίστασε να κάνει κριτική και σε γνωστά πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης. Για παράδειγμα, χαρακτήρισε τη Ναταλία Γερμανού «σταθερή αξία», αλλά επισήμανε ότι έχει επαναπαυτεί, ενώ θετικά σχολίασε τη δουλειά της Σίσσυς Χρηστίδου, τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Χρήστο Φερεντίνο, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία εξαρτάται από το τηλεοπτικό περιβάλλον.

Η ίδια δήλωσε: «Δεν θα πω ότι η Ναταλία Γερμανού δεν είναι σταθερή αξία, αλλά έχει κάτσει πάνω στην αξία της. Πολλοί το παθαίνουν αυτό, όταν καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν αντίπαλο, επαναπαύονται. Η Ναταλία ανήκει σε αυτή την κατηγορία, έχει επαναπαυτεί. Η Σίσσυ Χρηστίδου κάνει μια αξιοπρεπή δουλειά. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δικαιωματικά μπορεί να αισθάνεται νικητής, γιατί έχει τρεις εκπομπές που πάνε καλά. Ο ΣΚΑΪ είχε μια χαμένη χρονιά φέτος, με εξαιρέσεις. Ατύχησε. Είμαι fan του Φερεντίνου, είναι ο καλύτερος στα τηλεπαιχνίδια, άσχετα αν δεν βοηθήθηκε. Δεν φταίει ο Φερεντίνος, αλλά ο ΣΚΑΪ».

Σχετικά με τις φήμες αντικατάστασης του Γιώργου Λιάγκα, η Ντέπυ Γκολεμά ξεκαθάρισε: «Αυτό που διαβάζω πολύ συχνά, είναι ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα αντικατασταθεί από την Κατερίνα Καραβάτου και διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτά είναι λίγο της φαντασίας. Κατά την ταπεινή μου άποψη και το ταπεινότατο ρεπορτάζ μου, δεν υφίσταται. Τώρα, αν η ώρα του πάει ένα τέταρτο πιο αργά να μην γκρινιάζει που ξυπνάει, μπορεί. Αλλά αντικατάσταση δεν υπάρχει. Η Κατερίνα Καραβάτου θα παίξει ρόλο στον ΑΝΤ1, αλλά δεν θα παίξει στην εκπομπή αυτή που λένε. Θα αντικαταστήσει κάποια άλλη εκπομπή».