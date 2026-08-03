Ο γεμάτος αποχρώσεις κόσμος του «Ντέρτι», της πολυαναμενόμενης σειράς του ΑΝΤ1, ξεδιπλώνεται μέσα από τα πλάνα του νέου τρέιλερ που καθηλώνει με την ατμόσφαιρα, την ένταση των συναισθημάτων και τη δύναμη της αφήγησής του.

Η εικόνα αποτυπώνει τα πρόσωπα και τις στιγμές, αλλά οι λέξεις και οι σιωπές είναι εκείνες που αποκαλύπτουν αυτό που υπάρχει πιο βαθιά: τον σαρωτικό έρωτα, τον αβάσταχτο πόνο, τις δύσκολες επιλογές, τις επικίνδυνες διαδρομές, τα έντονα πάθη, τα μυστικά που καίνε και τις μοιραίες συγκρούσεις.

Με αυτά τα «υλικά», είναι χτισμένος ο κόσμος του «Ντέρτι» και έρχεται να διηγηθεί μία ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι.

Η ιστορία

Η Στέλλα εισβάλλει σε έναν ξένο, λαμπερό, αλλά και επικίνδυνο κόσμο για να σώσει τον εαυτό της.

Εκεί, θα βρει τη μητέρα που την εγκατέλειψε, έναν άντρα που θα σημαδέψει τη ζωή της, μια οικογένεια γεμάτη πάθη, φόβους και μυστικά και, τελικά, τη δική της φωνή.

Πάτρα, 1987

Η Στέλλα Σμαραγδή (Ευγενία Ξυγκόρου), μια νεαρή δασκάλα μουσικής, βλέπει τη ζωή της να γκρεμίζεται όταν κατηγορείται άδικα από την Αστυνομία για κάτι που δεν έκανε. Για να γλιτώσει από τη φυλακή, αναγκάζεται να δεχτεί μια επικίνδυνη συμφωνία: μετακομίζει στην Πάτρα για να μπει ως πληροφοριοδότρια της Αστυνομίας στο «Ντέρτι», το λαμπερό – αλλά και ύποπτο – νυχτερινό βασίλειο του Αλέκου Αβραμίδη (Τάσος Νούσιας) και της συζύγου του, της θρυλικής τραγουδίστριας Ξένιας Αβραμίδου (Κλέλια Ρένεση) – της μητέρας που εγκατέλειψε τη Στέλλα όταν ήταν μικρή.

Η επιστροφή της Στέλλας στη ζωή της μητέρας της γίνεται η αφορμή για να ανοίξουν παλιές πληγές και να αποκαλυφθούν μυστικά που καθόρισαν και τις δύο γυναίκες. Αυτό που ξεκινά ως απελπισμένη αποστολή, σύντομα τη σπρώχνει σε έναν σαγηνευτικό κόσμο μουσικής, αλλά και εγκλημάτων, εξουσίας και μυστικών. Το δίλημμα της Στέλλας είναι σπαρακτικό: για να σωθεί η ίδια, πρέπει να βοηθήσει στην πτώση της ίδιας της της μητέρας. Θα επιλέξει την αλήθεια, που μπορεί να καταστρέψει την Ξένια ή τη σιωπή, που μπορεί να καταστρέψει την ίδια;

Στο πλευρό της Στέλλας, ο Άρης Δεληγιάννης (Νικόλας Χαλκιαδάκης), ένας μυστικός αστυνομικός με έντονο αίσθημα δικαιοσύνης, που, όμως, κρύβει μια δική του πληγή. Η έλξη ανάμεσά τους γεννιέται αθόρυβα, αλλά γρήγορα γίνεται μια αγάπη που καίει – όμορφη, αληθινή, αλλά και απαγορευμένη. Δύο μοναχικές ψυχές που αναγνωρίζουν ο ένας τις πληγές του άλλου. Σύντομα, θα παρασυρθούν βαθύτερα στο σκοτεινό δίκτυο του Αλέκου Αβραμίδη και η ζωή τους θα κρέμεται από μία κλωστή. Σε έναν κόσμο όπου όλοι κρύβουν κάτι, το πιο επικίνδυνο μυστικό είναι ο έρωτάς τους.

Και καθώς το κρυμμένο ταλέντο της Στέλλας στο τραγούδι ξυπνά, θα βρεθεί και αυτή στην πίστα δίπλα στη μητέρα της. Οι δυο τους γίνονται αντίπαλες, αλλά και καθρέφτης η μία της άλλης, κάτω από τα φώτα του νυχτερινού κέντρου ΝΤΕΡΤΙ, όπου, τελικά, συγκρούονται οι μοίρες όλων.

«Ντέρτι»: ένα συγκλονιστικό δράμα σε σενάριο των Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία του Σπύρου Ρασιδάκη, που ανασαίνει μέσα από τη μουσική, τον έρωτα, την προδοσία και τη δίψα για λύτρωση.

Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.