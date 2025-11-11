Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Ντίμης Κρίτσας άφησε πίσω του μια πλούσια κληρονομιά μετά τον θάνατό του την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 102 ετών.

Η περιουσία του περιλαμβάνει: από έργα τέχνης, ιστορικά ενδύματα και κοσμήματα μέχρι ακίνητα, αντικατοπτρίζοντας τη ζωή του γεμάτη αίγλη και διεθνείς διασυνδέσεις.

Ωστόσο παραμένει άγνωστο το ποιος θα κληρονομήσει την αμύθητη περιουσία του. Δεν έχει βρεθεί διαθήκη και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν γνωστοί συγγενείς.

Αυτό εγείρει το ενδεχόμενο η περιουσία, αν δεν βρεθούν κληρονόμοι ή διαθήκη, να περάσει τελικά στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως προβλέπει η νομοθεσία σε τέτοιες περιπτώσεις.

«Δεν γνωρίζουμε αν είχε θυρίδες ή λογαριασμούς τραπεζών. Αυτά τα διαχειριζόταν μόνος του», είπε άνθρωπος του στενού περιβάλλοντος του σχεδιαστή στην εφημερίδα Espresso.

Η περιουσία του Αναλυτικότερα στην περιουσία του Ντίμη Κρίτσα ανήκουν πίνακες ζωγραφικής από σπουδαίους Έλληνες και ξένους ζωγράφους, ρούχα εποχής που κάποτε ήταν στο ατελιέ του και προορίζονταν για σημαίνοντα πρόσωπα υψηλής κοινωνίας, χρυσαφικά και δώρα από παλάτια, καθώς και διάσημους φίλους του ανά τον κόσμο αλλά και ένα διαμέρισμα στην οδό Σισίνη, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής, είναι μόνο μερικά από αυτά που αφήνει πίσω του ο θρύλος της μόδας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Espresso, η πιστή οικονόμος του Χρυσούλα που ήταν και ο άνθρωπος που του έκλεισε τα μάτια έχει ήδη ετοιμάσει τα πράγματά της για να αποχωρήσει από το διαμέρισμα της οδού Σισίνης, μέσα στο οποίο βρίσκονται όλα τα υπάρχοντα του θρυλικού μόδιστρου. Ποιος ήταν ο Ντίμης Κρίτσας; Ο Ντίμης Κρίτσας (Dimitris Kritsas) ήταν ένας Έλληνας σχεδιαστής μόδας διεθνούς φήμης, ο οποίος θεωρείται θρύλος στο χώρο της ελληνικής μόδας. Γεννήθηκε στην Αθήνα, σε οικογένεια που ήθελε να τον δει να σπουδάζει στη Σορβόννη και να ακολουθεί καριέρα στο διπλωματικό σώμα, όμως ο ίδιος γοητεύτηκε από τον κόσμο της μόδας και αποφάσισε να αφιερωθεί σε αυτόν χωρίς δεύτερη σκέψη. Η δημιουργία και το σχέδιο έγιναν η ζωή του. Σπούδασε στη École de Saint Rocque στη École du Louvre και στην Académie de Coupe, ενώ εργάστηκε κοντά σε κορυφαίους δημιουργούς της εποχής, όπως ο Cristóbal Balenciaga και ο Jacques Fath. Το 1954 επέστρεψε στην Αθήνα και ίδρυσε τον οίκο υψηλής ραπτικής Maison de Couture Kritsas στην οδό Βουκουρεστίου, ο οποίος σταδιακά εξελίχθηκε σε αγαπημένη διεύθυνση διάσημων γυναικών και κυριών από τους κοσμικούς κύκλους της πρωτεύουσες. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 έκανε το μεγάλο άνοιγμα στο εξωτερικό: παρουσίασε τις δημιουργίες του στην Αυστραλία και αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Elizabeth Arden να αγοράζει ολόκληρη συλλογή του, εντυπωσιασμένη από το ιδιαίτερο ύφος του. Το 1970 ίδρυσε την εταιρεία Dimitris Kritsas Incorporated στη Νέα Υόρκη, εδραιώνοντας τη διεθνή του παρουσία, με τη φήμη του στην Ελλάδα να έχει ήδη εκτοξευτεί. Έντυσε τις πιο εμβληματικές γυναίκες Εξώφυλλο της εποχής του περιοδικού ‘ΕΙΚΟΝΕΣ’ Ντύθηκε από αυτόν πλήθος διάσημων προσωπικοτήτων, μεταξύ των οποίων αστέρες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου (όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Έλλη Λαμπέτη και η Τζένη Καρέζη), αλλά και μέλη βασιλικών οικογενειών και σημαίνοντα πρόσωπα της διεθνούς υψηλής κοινωνίας. Το όνομά του συνδέθηκε με εκείνα των σπουδαιότερων ηθοποιών της εποχής, με τις γυναίκες που εμπιστεύονταν τη ματιά του για σημαντικές στιγμές του – ο ίδιος υπήρξε ο σχεδιαστής του νυφικού που επέλεξε η Τζένη Καρέζη για τον γάμο της με τον Ζάχο Χατζηφωτίου (1962). Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimi Kritsas (@dimikritsas) Στις συνεντεύξεις του ο ίδιος δεν έκρυψε ποτέ τα πλούτη που είχε αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και τη μεγαλοψυχία που είχε απέναντι στους συνανθρώπους του. Σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του είχε αποκαλύψει ότι πριν από μερικά χρόνια δώρισε το σπίτι του στο Μαϊάμι, αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, σε σύλλογο κατά του AIDS, καθώς πολλοί φίλοι του είχαν πεθάνει από αυτό τις περασμένες δεκαετίες.

