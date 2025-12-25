Down Town Κύπρου και τον Γιάννη Βίτσα, η διακεκριμένη σεφ Σε μια βαθιά εξομολογητική συνέντευξη στο περιοδικόκαι τον Γιάννη Βίτσα, η διακεκριμένη σεφ Ντίνα Νικολάου προχωρά σε αποκαλύψεις που ταράζουν τα νερά στον χώρο της γαστρονομίας.

Η επιτυχημένη σεφ μιλά ανοιχτά για τη σκοτεινή πλευρά των επαγγελματικών κουζινών, αναφερόμενη στις κακοποιητικές συμπεριφορές που υφίστανται οι γυναίκες από άνδρες συναδέλφους τους. Μάλιστα, η ίδια δεν διστάζει να περιγράψει ένα προσωπικό της βίωμα με γνωστό Έλληνα σεφ, φέρνοντας στο φως τις προκλήσεις και τον σεξισμό που κρύβεται πίσω από τις «χρυσές» επαγγελματικές περγαμηνές του χώρου.

«Υπάρχει τρομερή πίεση στην κουζίνα. Πάρα πολλοί άνδρες σεφ έχουν την κακοποίηση στο αίμα τους. Οι προηγούμενες γενιές επαγγελματιών ήταν αυστηροί, απαίδευτοι, πετούσαν μαχαίρια, ούρλιαζαν, έβριζαν μέσα στον χώρο. Εγώ είχα την τύχη να κάνω τη δική μου δουλειά, να είμαι σε ένα χώρο που τον ορίζω και θέτω τους κανόνες», δηλώνει η Ντίνα Νικολάου αρχικά.

«Πρέπει συλλογικά να έχουμε μία φωνή ως γυναίκες στο επάγγελμα. Εάν το καταφέρω, θα αισθανθώ μεγάλη χαρά», λέει στη συνέχεια, ενώ, χωρίς δισταγμό αποκαλύπτει: «Γνωστός Έλληνας συνάδελφος, ο οποίος ήξερε πολύ καλά τη δουλειά μου, γιατί είχε επισκεφθεί πολλές φορές το εστιατόριο μου, μού είπε “Εσύ θα λέγαμε Ντίνα είσαι διατροφολόγος”. Του απάντησα: “Ναι! Μπορεί να είμαι και διατροφολόγος. Έχω κάνει πολλά σεμινάρια άλλωστε. Όμως έχεις δοκιμάσει το φαΐ μου. Δεν ήταν αρκετά καλό, ώστε να αισθανθείς ότι είμαι μαγείρισσα”. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι οι άνδρες σεφ δεν έχουν εκτιμήσει και καταλάβει τον ρόλο και τη δυναμική των γυναικών στο επάγγελμα», υπογραμμίζει η Ντίνα Νικολάου.

govastiletto.gr – Η Ντίνα Νικολάου αποκαλύπτει: «Δεν ήθελα σίγουρα να γίνω μαγείρισσα»