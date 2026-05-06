Ντίνος Γενηδουνιάς – Σταυρούλα Δουρέκα: Θα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας – Το love story του ζευγαριού

Το love story των δύο πρωταθλητών πόλο

Ο Ντίνος Γενηδουνιάς είχε μιλήσει για τη σχέση του με τη Σταυρούλα Δουρέκα, τονίζοντας τότε ότι θαυμάζει σε εκείνη τη θετικότητά της και το ότι είναι πάντα µε ένα χαμόγελο στο πρόσωπο. Οι δυο τους γνωρίστηκαν από κοινές παρέες, με τον αρχηγό να παραδέχεται ότι από την αρχή υπήρξε χημεία μεταξύ τους.

Μάλιστα, τότε η Σταυρούλα Δουρέκα «δεν είχε κρεμάσει» ακόμα το σκουφάκι της, αφού πριν από δύο χρόνια, σε ηλικία μόλις 26 χρονών, η τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ανακοίνωσε όιτι μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος αποσύρεται από τον πρωταθλητισμό. Για αυτό και ο Ντίνος Γενηδουνιάς είχε ρωτηθεί αν υπήρχε μεταξύ τους ανταγωνισμός, με τον ίδιο να απαντά: «Όχι, καθόλου. Ίσα – ίσα, θαυμάζουμε ο ένας τον άλλον».

Βέβαια, τότε κανένας από τους δύο δεν είχε στο μυαλό του το γάμο. «Ακόμα δεν το έχουμε στο μυαλό µας, είμαστε πολύ μικροί. Περνάμε όμορφα και βλέπουμε» έλεγε το 2023. Φέτος, όπως φαίνεται τα πράγματα ωρίμασαν και για τους δύο, αποφασίζοντας να περάσουν στο επόμενο επίπεδο της σχέσης τους.