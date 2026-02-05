Την Ντόρα Μπακογιάννη με τον επί 26 χρόνια σύζυγός, Ισίδωρο Κούβελο απαθανάτισε ο φωτογραφικός μας φακός σε μία σπάνια βραδινή τους έξοδο.

Το ζευγάρι βρέθηκε στο NOX για να παρακολουθήσει το show, The Velvet Night που παρουσιάζει ο Τάκης Ζαχαράτος με την Έλενα Παπαρίζου και έχει γίνει talk of the town. Μάλιστα την ημέρα που το ζευγάρι βρέθηκε στο μαγαζί είχε τα γενέθλιά της και η τραγουδίστρια.

Η βουλευτής Χανιών και ο επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο της ναυτιλίας εντοπίστηκαν κατά την είσοδό τους στο νυχτερινό κέντρο και πόζαραν στον φακό πιασμένοι χέρι-χέρι, γεγονός που αποδεικνύει πόσο αγαπημένοι είναι.

Η Ντόρα Μπακογιάννη σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε μιλήσει για τον Ισίδωρο Κούβελο και τη σχέση τους.

«Είμαστε δύο διαφορετικοί χαρακτήρες, ο γάμος δεν κρατάει αν δεν κάνεις συμβιβασμούς. Μην κοροϊδευόμαστε. Με τα πάνω μας και τα κάτω μας. Είναι μεγάλο πράγμα να έχεις τον σύντροφό σου. Κι εγώ ήμουν τυχερή που ερωτεύτηκα δύο φορές. Ο Καραμανλής μου είχε πει γιατί θα παντρευτώ κι εγώ του είχα απαντήσει γιατί γουστάρω να παντρευτώ. Ο σύντροφος είναι μεγάλη υπόθεση. Σε όλες τις περιπέτειες που είχα με την υγεία μου, έβλεπες έναν άνθρωπο είναι δίπλα σου» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

