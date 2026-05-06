Στον καναπέ του “Buongiorno” κάθισε η Ντόρα Μπακογιάννη, όπου σε μια φιλική συζήτηση με τη Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε στο νέο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για την τρομοκρατική οργάνωση “17 Νοέμβρη”. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μίλησε επίσης με ιδιαίτερη θέρμη για τη νύφη της, Σία Κοσιώνη, υπογραμμίζοντας την εξαιρετική προσωπική τους σχέση.

Αναφερόμενη στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη 17 Νοέμβρη, η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε εμφανώς φορτισμένη: «Ο Παύλος ήταν ένας χαμογελαστός άνθρωπος. Μόλις γύρισε την πλάτη, έφαγε 13 σφαίρες. Με ενοχλεί».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η οικογένεια επέλεξε να μη συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ: «Είπαμε ότι εμείς δεν συμμετέχουμε στο ντοκιμαντέρ».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε με θερμά λόγια για τη Σία Κοσιώνη. «Η Σία Κοσιώνη είναι ένας χαρισματικός, φωτεινός, είναι ίσως απ’ τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Έχει μία ψυχή μάλαμα. Είναι πολύ καλή επαγγελματίας, πάρα πολύ καλή επαγγελματίας, είναι self-made woman. Έγινε η Σία Κοσιώνη. Δεν της χαρίστηκε ποτέ κανέναν στη ζωή της και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι’ αυτό το παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είμαι πολύ περήφανη για τη Σία Κοσιώνη. Δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα τέτοια. Και νομίζω ότι ακριβώς επειδή δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα, να της πούνε επαγγελματικά το παραμικρό, ακόμα και το βράδυ που ο Κώστας έχασε τις εκλογές, η Σία έκανε το πάνελ της με τον ίδιο τρόπο σαν να μην ήτανε άντρας της. Αυτό όμως είναι η μεγάλη διαφορά του σοβαρού επαγγελματία.

Ο σοβαρός επαγγελματίας σε κάθε δουλειά κάνει τη δουλειά του με τον καλύτερο τρόπο, όπως μπορεί, και από κει και πέρα ανοίγει το άλλο κουτί, που είναι το δικό σου, το προσωπικό. Και αυτό εμείς οι γυναίκες το ξέρουμε πάρα πολύ καλά», πρόσθεσε η Ντόρα Μπακογιάννη.

