Σε μια εφ’ όλης της ύλης εξομολόγηση στην εκπομπή «Πορτατίφ» της ΚΡΗΤΗ TV, η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε με ενθουσιασμό για τον γάμο του ανιψιού της, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με τη Μαρία Σάκκαρη. Η βουλευτής Χανίων δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τη μεγάλη ομοιότητα που πολλοί εντοπίζουν ανάμεσα στην κορυφαία τενίστρια και την αείμνηστη μητέρα της, Μαρίκα Μητσοτάκη, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς.

Αρχικά η Ντόρα Μπακογιάννη εξομολογήθηκε: «Η Μαρία Σάκκαρη είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Ένα πολύ καλό κορίτσι» και απάντησε αναφορικά με τον γάμο της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: «Δεν ξέρω αν έχει χωριό η νύφη αλλά νομίζω ότι αγαπάει κι αυτή τα Χανιά πάρα πολύ. Τους βλέπω συνεχώς στα Χανιά δηλαδή. Κι επειδή τους βλέπω πολύ στα Χανιά, νομίζω ότι τα αγαπούν πολύ».

Σε ερώτηση για την ομοιότητα της τενίστριας με τη μητέρα της, Μαρίκα Μητσοτάκη, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε με χαμόγελο: «Έχουν το ίδιο γέλιο».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από το 44ο λεπτό και μετά:

Η σχέση της Μαρίας Σάκκαρη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ξεκίνησε πριν περίπου πέντε χρόνια και από την αρχή φαινόταν πως υπήρχε μια ιδιαίτερη χημεία μεταξύ τους. Παρά τη δημοσιότητα και τις απαιτήσεις των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, η Μαρία Σάκκαρη ως κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια και ο Κωνσταντίνος Μητοτάκης ως γιος του πρωθυπουργού, κατάφεραν να κρατήσουν τη σχέση του σε χαμηλούς τόνους.

Η Μαρία Σάκκαρη έχει μιλήσει στο παρελθόν για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τονίζοντας πόσο την έχει στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια. Τα social media, τις περισσότερες φορές αποκάλυπταν τις τρυφερές στιγμές τους, από ταξίδια, διακοπές, γιορτές και πολλά άλλα.

«Περνάω πάρα πολύ καλά με τον Κωνσταντίνο. Δεν έχει σημασία πόσες ημέρες βρισκόμαστε, αλλά πόσο καλά είμαστε όταν είμαστε μαζί ή όταν είμαστε μακριά. Είμαι πολύ τυχερή που τον έχω στη ζωή μου και που έχω έναν άνθρωπο που με καταλαβαίνει και δεν μου έχει πει ποτέ “πού πας;” ή “πού ταξιδεύεις;”. Του οφείλω μεγάλη υποστήριξη», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της η τενίστρια.

govastiletto.gr -Ντόρα Μπακογιάννη: Αποκαλύπτει πρώτη φορά – «Και τι προτείνετε τώρα που έχω παιδί αγνώστου πατρός; Να το καταπιώ;»