Καλεσμένη της Φαίης Σκορδά στο «Buongiorno», την Τετάρτη 6 Μαΐου, ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη. Σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση, η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε για τον αδελφό της, Κυριάκο Μητσοτάκη και για τη σχέση τους.

«Είμαστε μια οικογένεια πάρα πολύ αγαπημένη. Είναι λογικό αυτό γιατί μας μεγάλωσαν δύο άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάρα πολλή αγάπη να δώσουν. Μας έδωσαν τη σιγουριά που έπρεπε να μας δώσουν. Και η μεταξύ τους σχέση όμως, ήταν απίστευτη. Είναι ο μικρός μου αδελφός και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ», είπε αρχικά η βουλευτής Χανίων.

Και πρόσθεσε: «Όταν τον συμβουλεύω, κάποιες φορές με ακούει και κάποιες φορές δεν με ακούει. Εγώ λέω πάντα τη γνώμη μου. Πλέον δεν βάζω φίλτρα σε αυτά που πιστεύω. Προφανώς αυτό έχει ένας κόστος. Η πολιτική έχει απαξιωθεί τόσο πολύ, λένε ότι όλοι εμείς είμαστε φρικτοί, ξεχνούν όμως ότι οι πολιτικοί εκλέγονται από τον κόσμο».

govastiletto.gr -Ντόρα Μπακογιάννη: Η απάντηση για την ομοιότητα της Μαρίκας Μητσοτάκη με τη Μαρία Σάκκαρη