Η Ντόρα Μπακογιάννη πέρασε την ημέρα της ονομαστικής της γιορτής αγκαλιά με την εγγονή της, σε μία στιγμή γεμάτη τρυφερότητα και ζεστασιά.

Δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία στα social media, έγραψε: «Για άλλη μια χρονιά η Ντόρα και το Ντοράκι σας ευχαριστούμε πολύ για τις ολόθερμες ευχές σας».

Πρόκειται για μία παράδοση που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, καθώς η πολιτικός και η μικρή Ντόρα γιορτάζουν μαζί και μοιράζονται τη χαρά τους με τους ακόλουθούς τους.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Ντόρα Μπακογιάννη είχε μιλήσει και για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών της, αναφέροντας με χιούμορ, αλλά και σοβαρότητα: «Εδώ στα παιδιά, δεν τολμάς να πεις τίποτα. Τόλμησα να ρωτήσω την εγγονή μου “αυτή η χοντρούλα η φίλη σου τι κάνει;”. Και με έκανε σκουπίδι. Μου λέει “πώς τολμάς γιαγιά; Δεν καταλαβαίνεις γιαγιά ότι αυτές οι λέξεις δεν λέγονται;”».

Σχετικά με τη στάση της στη δημόσια ζωή, συμπλήρωσε: «Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τη Βουλή. Η Βουλή δεν είναι ζούγκλα. Εμένα με ενοχλεί τρομερά όλο αυτό, οι τρομερές ύβρεις, οι χυδαιότητες. Πρέπει να μάθουν να συμπεριφέρονται. Η Βουλή δεν είναι καφενείο».

Με αυτήν την ανάρτηση, η Ντόρα Μπακογιάννη μοιράστηκε όχι μόνο τη χαρά της γιορτής της, αλλά και το μήνυμα αγάπης και σεβασμού που διδάσκει στην εγγονή της, κάνοντας τη στιγμή ακόμη πιο ιδιαίτερη.

Govastiletto.gr – Ντόρα Μπακογιάννη: Μιλάει για την περιπέτεια υγείας της νύφης της, Σίας Κοσιώνη – «Αρρώστησε και ο εγγονός μου»

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ντόρα Μπακογιάννη