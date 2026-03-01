Η Ντόρα Μπακογιάννη πέρασε την ημέρα της ονομαστικής της γιορτής αγκαλιά με την εγγονή της, σε μία στιγμή γεμάτη τρυφερότητα και ζεστασιά.

Δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία στα social media, έγραψε: «Για άλλη μια χρονιά η Ντόρα και το Ντοράκι σας ευχαριστούμε πολύ για τις ολόθερμες ευχές σας».

Πρόκειται για μία παράδοση που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, καθώς η πολιτικός και η μικρή Ντόρα γιορτάζουν μαζί και μοιράζονται τη χαρά τους με τους ακόλουθούς τους.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Ντόρα Μπακογιάννη είχε μιλήσει και για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών της, αναφέροντας με χιούμορ, αλλά και σοβαρότητα: «Εδώ στα παιδιά, δεν τολμάς να πεις τίποτα. Τόλμησα να ρωτήσω την εγγονή μου “αυτή η χοντρούλα η φίλη σου τι κάνει;”. Και με έκανε σκουπίδι. Μου λέει “πώς τολμάς γιαγιά; Δεν καταλαβαίνεις γιαγιά ότι αυτές οι λέξεις δεν λέγονται;”».

Σχετικά με τη στάση της στη δημόσια ζωή, συμπλήρωσε: «Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τη Βουλή. Η Βουλή δεν είναι ζούγκλα. Εμένα με ενοχλεί τρομερά όλο αυτό, οι τρομερές ύβρεις, οι χυδαιότητες. Πρέπει να μάθουν να συμπεριφέρονται. Η Βουλή δεν είναι καφενείο».

Με αυτήν την ανάρτηση, η Ντόρα Μπακογιάννη μοιράστηκε όχι μόνο τη χαρά της γιορτής της, αλλά και το μήνυμα αγάπης και σεβασμού που διδάσκει στην εγγονή της, κάνοντας τη στιγμή ακόμη πιο ιδιαίτερη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ντόρα Μπακογιάννη (@dbakoyannis)

Govastiletto.gr – Ντόρα Μπακογιάννη: Μιλάει για την περιπέτεια υγείας της νύφης της, Σίας Κοσιώνη – «Αρρώστησε και ο εγγονός μου»