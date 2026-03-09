Η Ντόρα Μπακογιάννη μοιράστηκε μια άγνωστη εμπειρία από την περίοδο που ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, σε εκδήλωση με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, την Κυριακή 8 Μαρτίου.

Η πολιτικός περιέγραψε πως μόλις μπήκε στο μαιευτήριο, δέχτηκε ερωτήσεις που σήμερα μοιάζουν αδιανόητες: «Με ρώτησαν πότε παντρεύτηκα. Όταν απάντησα ότι δεν είμαι παντρεμένη, με ρώτησαν ποιανού είναι το παιδί. Τους απάντησα “αγνώστου πατρός” και σκέφτηκα, “Τι προτείνετε τώρα; Να το καταπιώ;”», ανέφερε με χιούμορ, αλλά και πικρία.

Η ίδια τόνισε πως τέτοιες αντιλήψεις αντικατοπτρίζουν την ανισότητα που αντιμετώπιζαν οι γυναίκες εκείνη την εποχή και σε μεγάλο βαθμό, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σε διάφορους τομείς της ζωής και της κοινωνίας.

Παράλληλα, μοιράστηκε και μια προσωπική εμπειρία από την πολιτική: όταν επισκέφθηκε ένα καφενείο στην Ευρυτανία, ένας ηλικιωμένος άνδρας την ρώτησε γιατί βρέθηκε εκεί και της είπε ότι δεν ψηφίζει «τσούπρες».

Λίγα χρόνια αργότερα, όμως, την ψήφισε, δείχνοντας πως η συμπεριφορά και η γνώμη μπορεί να αλλάξει.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ντόρα Μπακογιάννη αναδεικνύει τη δύναμη και την αποφασιστικότητα των γυναικών, τονίζοντας πως οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα μπορούν να ξεπεραστούν, τόσο στην προσωπική ζωή, όσο και στην πολιτική.

Govastiletto.gr – Ντόρα Μπακογιάννη: Η ζεστή ανάρτηση με την εγγονή της για την ονομαστική της γιορτή