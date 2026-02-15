Καλεσμένη στην εκπομπή Face2Face με την Κατερίνα Παναγοπούλου ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη και μίλησε για την περιπέτεια υγείας που πέρασε η νύφη της και γνωστή δημοσιογράφος Σία Κοσιώνη. Αποκάλυψε μάλιστα πρώτη φορά ότι αρρώστησε και ο εγγονός της, Δήμος Μπακογιάννης.

«Η Σία είναι καλά, δόξα τον Θεό. Βελτιώνεται κάθε μέρα. Ο Κώστας είχε να διαχειριστεί και το παιδί, αρρώστησε και ο Δήμος. Πέρασε Covid, οπότε δεν μπορούσε να με πλησιάσει πολύ. Τώρα είμαστε όλοι καλά», ανέφερε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Μιλώντας για την περιπέτεια με τον καρκίνο, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τόνισε πως: «Ο καρκίνος είναι μια περίεργη αρρώστια και η ψυχολογία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Σε όσους με ακούνε αυτή τη στιγμή και έχουν περάσει τις δυσκολίες μιας θεραπείας καρκίνου και έχουν πέσει, ας πάρουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας, διότι πολεμιέται και πολεμιέται επιτυχώς. Σήμερα στην Ελλάδα έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς, έχουμε εξαιρετικές θεραπείες. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που δεν τσιγκουνεύεται τα ακριβά φάρμακα. Άρα το μήνυμα είναι αισιοδοξία. Όποιοι με ακούνε κεφάλι ψηλά, και τα καταφέρνουμε θαυμάσια».

Να θυμίσουμε πριν λίγες εβδομάδες, η Σία Κοσιώνη παρουσίασε έντονη αδιαθεσία και προβλήματα στην αναπνοή, γεγονός που την εμπόδισε να δώσει το «παρών» στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Η κατάστασή της οδήγησε στη μεταφορά της στο Νοσοκομείο.

Οι γιατροί διαπίστωσαν πως έχει προσβληθεί από πνευμονιόκοκκο και αποφάσισαν την άμεση εισαγωγή της στο νοσοκομείο. Στη συνέχεια η δημοσιογράφος μπήκε στη ΜΕΘ για προληπτικούς λόγους. Η Σία Κοσιώνη έμεινε στο νοσοκομείο για περίπου 10 ημέρες και πλέον αναρρώνει στο σπίτι της, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Κώστα Μπακογιάννη.

govastiletto.gr -Ντόρα Μπακογιάννη: Χέρι-χέρι σε βραδινή έξοδο με τον επί 26 χρόνια σύζυγό της, Ισίδωρο Κούβελο