Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε για τη Ντόρα Κουτροκόη και τον Γιώργο Γρηγοριάδη, οι οποίοι επέστρεψαν το πρωί της Δευτέρας 31 Αυγούστου στο «Action Τώρα» μέσα από τη συχνότητα του Action 24.

Οι δύο παρουσιαστές υποδέχτηκαν τους τηλεθεατές με ανεβασμένη διάθεση, επιλέγοντας για την έναρξη της εκπομπής το «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο», ένα τραγούδι που έχει γνωρίσει μεγάλη απήχηση στα social media.

Με αφορμή την επιστροφή στην καθημερινότητα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, η Ντόρα Κουτροκόη σχολίασε πως σταδιακά όλοι επιστρέφουν στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, καθώς ολοκληρώνεται η περίοδος των καλοκαιρινών αποδράσεων.

Ο Γιώργος Γρηγοριάδης, από την πλευρά του, έκανε ένα χιουμοριστικό σχόλιο για την εποχή, σημειώνοντας πως το «Καλό Φθινόπωρο» θα πρέπει να το ακούμε από τον Νοέμβριο και μετά.

Η εκπομπή «Action Τώρα» προβάλλεται από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 09:50 και οι δύο δημοσιογράφοι αναλαμβάνουν να παρουσιάζουν και να σχολιάζουν την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργος Γρηγοριάδης βρίσκονται μαζί στο τηλεοπτικό πλατό, καταγράφοντας και αναλύοντας τα σημαντικότερα γεγονότα που απασχολούν την καθημερινότητα, από την οικονομία και την κοινωνία μέχρι την πολιτική.

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