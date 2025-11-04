Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο η εβδομάδα της Ντόρας Μακρυγιάννη, καθώς, όπως αποκάλυψε μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το πρωί της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου, τράκαρε την ώρα που πήγαινε στη δουλειά της! Τι ακριβώς συνέβη;

Την ώρα που η Ντόρα Μακρυγιάννη βρισκόταν στον δρόμο, οδηγός άλλου οχήματος παραβίασε το stop και έπεσε πάνω της, με αποτέλεσμα να περιμένει την τροχαία και να φτάσει στη δουλειά της δύο ώρες αργότερα. Για καλή της τύχη, όμως, δεν υπέστη κανέναν τραυματισμό, όμως ήταν ιδιαίτερα συγχυσμένη.

«Να είναι Δευτέρα, να ξυπνάς αχάραγα για να πας για δουλειά, να σε τρακάρουν γιατί το στοπ μάλλον είναι διακοσμητικό κόκκινο στολίδι ενόψει επικείμενων Χριστουγέννων, να περιμένεις την τροχαία 1 ώρα και άλλη 1 την οδική και να κάνεις άλλη 1/5 ώρα για να φτάσεις με ταξί στη δουλειά.

Και μετά από όλο αυτό πρέπει να είσαι ανθρώπινος, ευγενικός και κοινωνικά λειτουργικός για να βγει η μέρα μέχρι το βράδυ διότι ο υπόλοιπος κόσμος δεν σου φταίει σε κάτι. Θα προτιμήσω την Οδύσσεια του Οδυσσέα…», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

