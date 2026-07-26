Το ζευγάρι βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Πάρο, με τους δύο να δείχνουν μέσω των social media εικόνες από τις διακοπές τους.

Το Σάββατο 25 Ιουλίου, ο ηθοποιός έκανε ένα Instagram story, στο οποίο εμφανίζεται ξαπλωμένος στην άμμο μαζί με την Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης συνόδευσε τη φωτογραφία τους με το τραγούδι των Φατμέ «Το Καλοκαιράκι».

Δείτε τη φωτογραφία:

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