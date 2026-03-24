Η Ντορέττα Παπαδημητρίου ήταν καλεσμένη τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στο «The 2Night Show», όπου μίλησε για τη νέα της κωμική ταινία «Φίλοι για πάντα», αλλά και για προσωπικά θέματα.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε με χιούμορ στην πιθανότητα να παίξει σε ταινία του Brad Pitt, λέγοντας ότι θα δεχόταν ακόμα και έναν μικρό ρόλο, αρκεί να της δοθεί η ευκαιρία.

Σχετικά με τον ρόλο της κουμπάρας στην ταινία «Φίλοι για πάντα», αποκάλυψε ότι αρχικά είχε προγραμματιστεί για άλλη ηθοποιό, η οποία δεν μπορούσε να συμμετάσχει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων στο εξωτερικό.

Η ίδια ανέλαβε τον ρόλο, εκτιμώντας την ήρεμη και επαγγελματική ατμόσφαιρα στα γυρίσματα.

Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στη συνεργασία με τον σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Μουσούλη, λέγοντας ότι οι συνθήκες ήταν απόλυτα ήρεμες και υπήρχε χρόνος για να αναδείξει ο καθένας τις δυνατότητές του.

Η συνεργασία με τον παραγωγό Gareth Unwin ήταν επίσης σημαντική για τη Ντορέττα.

Τόνισε ότι ο ίδιος ήταν παρών στα γυρίσματα, παρατηρούσε με προσοχή και αντιμετώπιζε όλους τους συντελεστές ισότιμα, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τη δουλειά τους με έναν διακριτικό, αλλά ενθαρρυντικό τρόπο.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για την προσωπική της ζωή και την σχέση της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, απάντησε: «Είμαι πολύ καλά. Δεν είναι και ο πρώτος καιρός. Είμαστε πολύ καλά».

