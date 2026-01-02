Η Ντορέττα Παπαδημήτριου ήταν καλεσμένη σήμερα, Παρασκευή 2/1, στην εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς», με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη γυμναστική που κάνει για να διατηρεί τη σιλουέτα της.

Στην ερώτηση των παρουσιαστών εάν έφαγε στις γιορτές, εκείνη απάντησε: «Έφαγα. Παιδιά τρώω πολύ. Τρώω, αλλά έχω, έτσι, ένα δυνατό γονίδιο, καλό γονίδιο και “τρέχω” από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν κάνω και τίποτα άλλο».

Για το αν παίζει ρόλο και το ότι υπήρξε αθλήτρια του στίβου, η ίδια είπε: «Παίζει. Παίζει, ναι. Γυμνάζομαι εγώ. Κάπως, τώρα, έχω ξεκινήσει, έχω προσθέσει στη ρουτίνα τη γυμναστηριακή και το αερόβιο, που δεν το είχα καθόλου. Δηλαδή, είχα να τρέξω απ’ όταν έκανα στίβο. Μιλάμε, πολλά χρόνια πριν. Και κάποια στιγμή τώρα πριν τα Χριστούγεννα λέω, ξέρεις τι σκέφτηκα, λέω “ρε φίλε, δεν γίνεται να μην κάνω αερόβιο, γιατί είναι και για την καρδιά πολύ χρήσιμο, δηλαδή χρειάζεται λίγο να λαχανιάζεις».

Όταν ρωτήθηκε αν εκείνη λαχάνιασε ή όχι, συνέχισε: «Αρχικά ξεκίνησα με τεστ, με τύπου τεστ κοπώσεως. Κανονικά. Πήγα σε ένα μέρος που μου το κάνουν όλο πολύ επαγγελματικό. Έκανα, λοιπόν, το τεστ μετρήσαμε εκεί…Για άνθρωπο που είχα να τρέξω 100 χρόνια, ήμουν σε καλή φάση αερόβια, αλλά χρειάζομαι οπωσδήποτε βελτίωση, οπότε έχω ξεκινήσει πολύ μεθοδικά το κομμάτι το αερόβιο».

Η Μαρία Ηλιάκη σχολίασε ότι χρειάζονται και τα βάρη και η Ντορέττα Παπαδημήτριου συμφώνησε: «Οπωσδήποτε βάρη χρειάζονται, για να κρατήσεις τη μυϊκή μάζα».

