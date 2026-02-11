Η Ντορέττα Παπαδημητρίου, σε μια συνέντευξη γεμάτη ειλικρίνεια, ωριμότητα και εσωτερική γαλήνη, μιλάει στο περιοδικό Hello για την αυτοφροντίδα, τον έρωτα και τις συνειδητές επιλογές ζωής που διαμορφώνουν την προσωπική ισορροπία της. Με λόγο ήσυχο αλλά ουσιαστικό, εξηγεί γιατί ο έρωτας μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής της ευτυχίας – όχι όμως ως προϋπόθεσή της – και πώς η πληρότητα ξεκινά πάντα από μέσα μας.

Παράλληλα αναφέρεται, χωρίς υπερβολές και δημόσιες εξηγήσεις, στη συντροφική φάση που διανύει, έχοντας στο πλευρό της τον Γιώργο Γεροντιδάκη, αλλά και στη σχέση της με το ρίσκο, την ασφάλεια και τη δέσμευση. Μια συζήτηση που φωτίζει τη στάση ζωής μιας γυναίκας που επιλέγει να ζει αυθεντικά, αφήνοντας τα συναισθήματα να υπάρχουν χωρίς να χρειάζονται ταμπέλες.

Στο κεφάλαιο της αυτοφροντίδας περιλαμβάνεται και ο έρωτας;

Ο έρωτας φυσικά και είναι ένα κομμάτι στην ζωή όλων μας που, άπαξ και υφίσταται, τα πάντα φαίνονται πολύ καλύτερα. Δεν μπορούμε όμως να τον προγραμματίσουμε. Μπορεί να έρθει, μπορεί και όχι. Αντίθετα, την αυτοφροντίδα την αποφασίζουμε εμείς πότε κι αν θα την προσφέρουμε στον εαυτό μας. Κάτι που επίσης μπορούμε να επιλέξουμε είναι να επιδιώξουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα νιώθουμε πλήρεις και ευχαριστημένοι, χωρίς να υπάρχει απαραίτητα έρωτας στη ζωή μας… Έτσι οι σχέσεις μας δεν θα προκύπτουν από ανάγκη, αλλά από τις επιθυμίες μας και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει να χτίσουμε οι ίδιοι θα πολλαπλασιαστεί όταν ερωτευτούμε.

Είναι αυτό που σας συμβαίνει τώρα; Ήσαστε σε μια προσωπική δάση πληρότητας, ισορροπίας και χαράς και ήρθε ένας άνθρωπος που τα πολλαπλασίασε όλα αυτά; Ήρθε στη ζωή σας ένα δυνατό συναίσθημα που τα κάνει όλα να φαίνονται καλύτερα;

Νομίζω πως είναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση, μιας και ζω κανονικά τη ζωή μου και δεν κρύβομαι. Απλώς, δε μου αρέσει να το αναλύω, να το εξηγώ ή να μιλώ δημόσια γι’ αυτό. Προτιμώ να το ζω.

Θα σκεφτόσασταν κάτι περαιτέρω, ένα βήμα δέσμευσης;

Δεν θέλω να λέω πολλά «ποτέ» και να απορρίπτω εκ των προτέρων. Είμαι ανοιχτή στη ζωή, ήμουν ανέκαθεν. Αν είσαι ευτυχισμένος και αυτό το περαιτέρω βήμα είναι κάτι που μπορεί να προκύψει, ας έρθει. Δεν θα έλεγα ότι δεν το έχω καθόλου στο μυαλό μου.

Ρίσκο ή ασφάλεια;

Νεότερη, ήμουν πιο πολύ του ρίσκου. Άλλωστε οποιαδήποτε απόφαση πάρουμε το εμπεριέχει. Δεν υπάρχει απόλυτη σιγουριά για το οτιδήποτε. Επομένως, θα απαντούσα ασφαλές ρίσκο.

