Καλεσμένη στο διαδικτυακό κανάλι της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube ήταν η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Η ηθοποιός που εδώ και περίπου έναν χρόνο βρίσκεται σε σχέση με τον επίσης ηθοποιό, Γιώργο Γεροντιδάκη, αναφέρθηκε στη σχέση με τους γιους της, εξηγώντας πως όλα αυτά τα χρόνια μετά το διαζύγιο από τον μπαμπά τους, δεν είχαν γνωρίσει κανέναν άλλον σύντροφό της.

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι τα δικά της προσωπικά τα συζητάει με την αδελφή της και τη Μαίρη Συνατσάκη και εμφανίστηκε κατηγορηματική σε ερώτηση για το αν θα έκανε ποτέ κάτι με τον πρώην σύντροφο φίλης της.

«Ελπίζω οι γιοι μου να είναι ξεκάθαροι και ειλικρινείς με τις κοπέλες. Δε μου τα λένε και όλα καθημερινά με κάθε λεπτομέρεια…Ο μεγάλος μου λέει περισσότερα. Ο μικρός πιο δύσκολα…Ούτε στην αδελφή μου θα τα πει. Θα τα πει στον αδελφό του, αλλά αυτός δε θα μου τα πει εμένα. Οπότε πάλι δε μαθαίνω τίποτα. Με τον μπαμπά τους δεν ξέρω τι συζητήσεις κάνουν, μιλάνε όμως. Το σίγουρο είναι ότι εμένα δε μου έρχονται πληροφορίες από αλλού. Ότι μαθαίνω, το μαθαίνω από τους ίδιους» είπε η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

«Μετά το διαζύγιό μου, τα παιδιά μου δεν είχαν γνωρίσει άλλον σύντροφό μου. Για μένα αυτό ήταν πάντα ένα μεγάλο αγκάθι. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ μέσα στα χρόνια. Δε μπορούσα να τα ενώσω αυτά τα κομμάτια. Τώρα πια τα παιδιά έχουν μεγαλώσει. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, δεν υπάρχει κανόνας για τίποτα. Το θέμα είναι να είμαστε όσο πιο ειλικρινείς γίνεται με τα παιδιά, στο βαθμό που οφείλουν να γνωρίζουν, και ανάλογα και με την ηλικία στην οποία βρίσκονται…

Εγώ για τα προσωπικά μου συμβουλεύομαι περισσότερο την αδελφή μου και τη Μαίρη Συνατσάκη. Η αδελφή μου είναι και λίγο πιο τσεκουράτη… Η Μαίρη θα στα πει όλα σαν χάδι» εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο η ηθοποιός.

Τέλος, η Ντορέττα Παπαδημητρίου ξεκαθάρισε: «Δε θα έμπλεκα ποτέ με πρώην φίλης μου, ακόμα κι αν δεν ήταν κολλητή μου. Είναι περίεργο, ειδικά αν ξέρεις την ιστορία… Θα μου ήταν πάρα πολύ άβολο να τα φτιάξω μαζί του. Το ίδιο ισχύει και για τις φίλες μου…».

