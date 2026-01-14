Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης είναι έτοιμοι για το επόμενο βήμα στη σχέση τους, καθώς σύμφωνα με τα όσα είπε ο Νίκος Γεωργιάδης στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η συγκατοίκηση είναι κοντά.

«Υπάρχει περίοδος εξωστρέφειας μετά το ταξίδι και στο Παρίσι που κοιτάγανε τον Πύργο του Άιφελ, κοιτάγανε την Αψίδα του Θριάμβου, κοιτάγανε τον Σηκουάνα, κοιτάγανε το Μουλέν Ρουζ….», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας την Τετάρτη 14/1.

Τότε, ο Νίκος Γεωργιάδης ανέφερε: «Γιώργο υποψιάζομαι ότι πια η σχέση περνάει σιγά σιγά στη φάση της συγκατοίκησης, γιατί στις φωτογραφίες που δημοσιεύει σήμερα το ΟΚ – που τους βλέπουμε και πρώτη φορά να περπατάνε χέρι-χέρι έξω και νομίζω ότι έχουν αντιληφθεί κιόλας και την παρουσία του φωτογράφου – είναι στο κέντρο της Γλυφάδας, στην Μεταξά αν δεν κάνω λάθος, και αγοράζουν είδη σπιτιού μαζί».

«Η αλήθεια είναι ότι πάνε για συγκατοίκηση», συμπλήρωσε η Φωτεινή Πετρογιάννη.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

