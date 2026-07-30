Η σχέση της Ντορέττας Παπαδημητρίου και του Γιώργου Γεροντιδάκη όσο περνάει ο καιρός όλο και δυναμώνει με το ζευγάρι να περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του κάτω από την ίδια στέγη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Espresso, οι δυο τους έχουν ήδη συζητήσει σοβαρά για το κοινό τους μέλλον και δεν αποκλείεται, όταν οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις το επιτρέψουν, να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα, επισημοποιώντας τον δεσμό τους.

Καθοριστικό ρόλο στη σταθερότητα της σχέσης τους φαίνεται να παίζει και το γεγονός ότι ο Γιώργος Γεροντιδάκης έχει αναπτύξει μια πολύ όμορφη σχέση με τους δύο γιους της Ντορέττας Παπαδημητρίου. Το οικογενειακό κλίμα είναι ιδιαίτερα ζεστό, ενώ όσοι γνωρίζουν το ζευγάρι κάνουν λόγο για μια σχέση που βασίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση, στον σεβασμό και στην εμπιστοσύνη.

Το φετινό καλοκαίρι οι δυο τους επέλεξαν την Πάρο για να περάσουν το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών τους, κάνοντας αναρτήσεις στα social media.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doretta Papadimitriou (@dorettapapadimitriou_official)

govastiletto.gr -Ντορέττα Παπαδημητρίου: Αγκαλιά με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στις διακοπές τους στην Πάρο