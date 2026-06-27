Ο γαμήλιος εορτασμός της Αθηνάς Οικονομάκου και του Bruno Cerella άρχισε με άκρως καλοκαιρινή διάθεση στην Πάρο, όπου πραγματοποιήθηκε το πρώτο εντυπωσιακό pre-wedding party, παρουσία αγαπημένων φίλων και γνωστών προσώπων της ελληνικής σόουμπιζ.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 26 Ιουνίου, στο beach bar Crios, βρέθηκαν αρκετοί εκλεκτοί καλεσμένοι, ανάμεσά τους η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης.

Το ζευγάρι ταξίδεψε μαζί στο νησί, ενώ κατά την είσοδό του στο beach bar ήταν πιασμένο χέρι-χέρι.

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Ο Γιώργος Γεροντιδάκης είχε εξομολογηθεί, καλεσμένος στο Buongiorno: «Τη σχέση μου με τη Ντορέττα τη βλέπω σαν μια πολύ όμορφη συγκυρία. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες για τη σχέση, γιατί κάτι που έχω μάθει μέσα από αυτή τη δουλειά, είναι ότι θέλω να ανοίγω το σπίτι μου μόνο σε αυτούς που θέλω.

Εκτός κάμερας, μπορώ να σου πω ό,τι θέλεις. Δεν μπορώ να μοιραστώ κάτι όμορφο δημόσια, γιατί ο κόσμος έχει κακία. Ζω κανονικότατα, δεν έχω κρυφτεί ποτέ».

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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