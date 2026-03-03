Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας ελληνικής ταινίας «Φίλοι Για Πάντα» βρέθηκαν μεταξύ άλλων επωνύμων ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Κωνσταντίνος Μουσούλης, ο οποίος μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μια σύγχρονη ελληνική κωμωδία με επίκεντρο τη φιλία και τα όρια στα οποία μπορεί να φτάσει κανείς όταν προσπαθεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που αγαπά. Το «Φίλοι Για Πάντα» ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση, φωτίζοντας τις επιλογές που κάνουμε – ακόμη κι όταν γνωρίζουμε ότι τα πράγματα μπορεί να ξεφύγουν.

Οι δύο ηθοποιοί, παρότι έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική ζωή τους, το τελευταίο διάστημα δείχνουν πιο χαλαροί στις δημόσιες εμφανίσεις τους, αδιαφορώντας για τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς κυκλοφορούν γύρω από τη σχέση τους.

Όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες τόσο η Ντορέττα όσο και ο Γιώργος πόζαραν αγκαλιά στον φωτογραφικό φακό, δείχνοντας πόσο ευτυχισμένοι είναι μαζί και πόσο σίγουροι ο ένας για τον άλλο.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Είναι έτοιμοι για το επόμενο βήμα στη σχέση τους!