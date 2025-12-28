Μια ξεχωριστή ανάρτηση έκανε η Ντορέττα Παπαδημητρίου στο Instagram, καθώς μοιράστηκε για πρώτη φορά κοινή φωτογραφία με τον Γιώργο Γεροντιδάκη.

Οι δύο ηθοποιοί πέρασαν μαζί τις γιορτινές ημέρες στο Παρίσι, επιλέγοντας τη γαλλική πρωτεύουσα για την χριστουγεννιάτικη απόδρασή τους.

Ανάμεσα στις εικόνες που ανέβασαν από το ταξίδι τους, το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, η Ντορέττα Παπαδημητρίου δημοσίευσε στιγμιότυπα από την επίσκεψή τους στη Disneyland.

Το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει τη βόλτα του στο θεματικό πάρκο, συμμετέχοντας σε διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια.

Σε μία από τις φωτογραφίες που ξεχώρισαν, η ηθοποιός ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον Γιώργο Γεροντιδάκη, με τους δυο τους να δείχνουν ιδιαίτερα ευδιάθετοι, λίγο πριν ή μετά από μια διαδρομή με roller coaster, αποπνέοντας χαλαρή και παιχνιδιάρικη διάθεση.

Govastiletto.gr – Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Ρομαντική απόδραση στο Παρίσι για τα Χριστούγεννα