Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης πέρασαν τα φετινά Χριστούγεννα στο Παρίσι, απολαμβάνοντας μία ρομαντική απόδραση μακριά από την Ελλάδα.

Οι δύο ηθοποιοί μοιράστηκαν στιγμιότυπα από την παραμονή τους στην πόλη του φωτός μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών στο Instagram.

Στιγμιότυπα μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ και σε άλλα εμβληματικά σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας έδειξαν τη χαλαρή και αγαπησιάρικη διάθεσή τους.

Η Ντορέττα σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Χριστούγεννα στο Παρίσι», ενώ ο Γιώργος έγραψε: «Το Παρίσι είναι η πόλη όπου η αγάπη μαθαίνει να μιλάει».

Η απόδρασή τους έφερε λίγη μαγεία γιορτών και ρομαντισμού, κάνοντας τους followers τους να ταξιδεύουν νοερά μαζί τους στις όμορφες γωνιές της γαλλικής πρωτεύουσας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Gerontidakis (@gerontidakis.giorgos)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Doretta Papadimitriou (@dorettapapadimitriou_official)

Govastiletto.gr – Γιώργος Γεροντιδάκης – Ντορέττα Παπαδημητρίου: Τρυφερές στιγμές στα μπουζούκια – Φωτογραφίες