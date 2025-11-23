Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης συνεχίζουν να ζουν τον έρωτά τους με διακριτικότητα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός της σειράς Grand Hotel είχε τα γενέθλιά του και τα γιόρτασε σε στενό κύκλο φίλων, μαζί με τη σύντροφό του.

Η Ντορέττα θέλησε να μοιραστεί μια μικρή, αλλά τρυφερή στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τη φωτογραφία της τούρτας γενεθλίων του Γιώργου, δείχνοντας την αγάπη της για εκείνον.

Το ζευγάρι προτιμά να κρατά χαμηλό προφίλ, ωστόσο οι κοινές στιγμές τους αποκαλύπτουν ότι περνούν μια όμορφη και ευτυχισμένη περίοδο.

